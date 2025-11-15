Salud

Conexión entre la salud mental y prostática: experto devela por qué es una relación que no debe ignorarse

La importancia de abordar cuerpo y mente en el bienestar masculino               

Por Mónica Silva Cárdenas
Viernes, 14 de noviembre de 2025 a las 10:00 pm
Foto: Freepik

La salud del hombre no se limita al aspecto físico. Cada vez más estudios y especialistas coinciden en que el bienestar integral depende también de la salud emocional y mental.

 

En este contexto, el Dr. Tomás Antonio Machado, cirujano urólogo especialista en piso pélvico y oncología, destaca el vínculo estrecho entre la salud prostática y la salud mental, una relación que con frecuencia pasa desapercibida pero que resulta esencial para la recuperación y calidad de vida de los pacientes.

 

Según el especialista, los hombres que enfrentan enfermedades prostáticas no solo experimentan síntomas físicos, sino también una carga emocional significativa. La ansiedad, la depresión y el miedo son respuestas comunes ante el diagnóstico y tratamiento de estos padecimientos.

 

Estudios señalan que hasta un 20% de los hombres diagnosticados con cáncer de próstata desarrollan ansiedad o depresión a largo plazo. A pesar de ello, el 72% no busca ayuda psicológica, lo que puede agravar su sufrimiento y dificultar la recuperación.

Relación mente y cuerpo

Entre los factores que contribuyen al malestar emocional se encuentran los efectos secundarios de los tratamientos, como la incontinencia urinaria o la disfunción eréctil, que pueden afectar la autoestima y la percepción de la masculinidad. A esto se suman los estigmas sociales que aún persisten alrededor de hablar de salud mental o de problemas relacionados con la próstata, lo cual provoca aislamiento y falta de apoyo emocional.

 

Frente a esta realidad, el Dr. Machado subraya la necesidad de una atención integral que contemple tanto la salud física como la psicológica. Recomienda el acompañamiento terapéutico para ayudar a los pacientes a gestionar sus emociones y adaptarse a los cambios.

 

Además, resalta la importancia de la educación y la comunicación abierta entre médico y paciente, así como la práctica de ejercicio regular, que contribuye al bienestar general y mejora el estado de ánimo.

 

Viernes 14 de Noviembre - 2025
