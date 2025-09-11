¿Disminuir el consumo de sal reduce el riesgo de padecer hipertensión? Esto dice la ciencia

Suscríbete a nuestros canales

La alimentación es uno de los factores más influyentes en el organismo, ya que, sus sistemas reaccionan en función de lo que la persona consume, por ende, lo ideal es que establezca una dieta balanceada, es decir, rica en vitaminas y minerales, a fin de que el cuerpo cuente con los nutrientes necesarios para funcionar correctamente.

En ese sentido, de acuerdo a la información divulgada por la Fundación española del corazón, el consumo excesivo de sal es perjudicial para el organismo, dado que, genera un alza en el nivel de presión arterial y de no ser controlado a tiempo con los métodos correctos puede desencadenar un amplio abanico de consecuencias negativas.

¿Cuántos gramos de sal debes consumir al día?

Según la información publicada por la Organización mundial de la salud la persona no debe consumir más de cinco gramos de sal al día en todas las comidas, es decir, dicha cantidad debe ser distribuida en todos los platillos que ingiera.

Cabe destacar, que evitar la ingesta de sal por completo tampoco es viable, debido a que el cuerpo requiere un mínimo de absorción de la referida sustancia.

A su vez, es propicio acotar que si la persona tiene constante descontrol en el nivel de presión arterial lo más recomendable es que asista a consulta médica, con la finalidad de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar su diagnóstico.

En definitiva, para evitar el alza de la presión arterial se sugiere que la persona implemente hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo.

