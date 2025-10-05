Estreñimiento crónico: neurogastroenterólogo de la UCV alerta sobre los mitos de esta enfermedad digestiva

Suscríbete a nuestros canales

Son múltiples los mitos que rodean una patología como el estreñimiento crónico. Así como muchas las recetas, dietas, cambios de estilo de vida y medicamentos que recomiendan vecinos, amigos y familiares, generalmente sin base científica, que pudiesen no causar ningún efecto. Persistiendo los síntomas o incluso empeorándolo, lo que lleva al paciente finalmente a consultar al especialista.

Al respecto, nada mejor que un experto para develar los mitos y exponer lo que es realmente sufrir de estreñimiento y la frecuencia que puede considerarse normal.

César Louis, gastroenterólogo y profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV) explica que una persona puede evacuar tres veces al día o tres veces en una semana. Y generalmente no registrar problemas de estreñimiento porque está en la frecuencia “normal”.

“Ir menos de esa cantidad en una semana sí se considera un problema de estreñimiento. Asociado a síntomas de dificultad en el pasaje de las heces, como lo es el esfuerzo para defecar las heces duras”, explica.

Estreñimiento visto por los expertos

Explica Louis que el ser humano es el único ser vivo que puede regular sus evacuaciones. “Por ejemplo, cuando estás en tu oficina y no quieres hacer en ese lugar, te aguantas, o cuando estas en la calle. Nos educan para aprender a aguantar desde el momento en que te quitan el pañal. Un pájaro hace cuando le da ganas, así esté volando”.

Esta acción de “aguantar” no siempre es buena ya que puede causar con el tiempo estreñimiento. Louis expone al respecto que esto sucede debido a que la sensibilidad del recto se pierde, necesitando un mayor volumen de heces para sentir nuevamente el deseo de evacuar.

El especialista sugiere el consumo de fibra natural, avena, cereales como el ajonjolí, germen de trigo, casabe o granos, hacer ejercicios y consumir agua. Otro consejo es tratar de establecer una rutina diaria de evacuación, incluso con hora, lo que permitirá hábitos saludables de evacuación.

“En la mañana cuando se levante, desayune y cinco minutos después vaya al baño. Quédese sentado pujando durante 5 minutos, con una fuerza entre 5 y 7 siendo la máxima 10. Si lo hace diariamente en algún momento tal vez logre evacuar y cree un hábito saludable”, sugirió.

