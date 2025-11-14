Pierde peso con este jugo natural a base de piña y dos ingredientes más súper económicos: conoce cuántos vasos debes consumir al día

Suscríbete a nuestros canales

La alimentación con alto contenido de grasas y carbohidratos es una de las causas más frecuentes por la cual la persona aumenta de peso, ya que, el sistema digestivo tarda en procesar ese tipo de sustancias, por ende, el organismo las retiene.

En ese sentido, de acuerdo a la información reseñada por Medline plus, los cambios hormonales también afectan en el peso de la persona, debido a que todos los sistemas del cuerpo se alteran.

Por lo tanto, en la actualidad existe una amplia gama de tratamientos farmacéuticos para bajar de peso, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, el jugo de piña, jengibre y canela, tres ingredientes que contienen propiedades antinflamatorias. Además, dicha fruta tiene efectos diuréticos.

¿Cómo debes ingerir el jugo?

Lo más recomendable es que la persona ingiera dos vasos del referido jugo natural en ayuna, durante 30 días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notarse en función de las condiciones en las cuales se encuentre el organismo.

Cabe destacar, que si la persona desea bajar de peso rápidamente debe implementar una rutina de ejercicios que contribuya a lograrlo, con la finalidad de quemar más calorías al día.

En definitiva, para bajar de peso la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo y la hidratación también es importante durante el proceso.

Foto cortesía de: freepik

