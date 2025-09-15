¿Por qué el cáncer de estómago ahora afecta a la gente joven? El Dr. Travis Grotz alerta sobre los síntomas que deben ponerte en alerta

Suscríbete a nuestros canales

El cáncer de estómago es una enfermedad en la que las células del revestimiento del estómago crecen de manera anormal y descontrolada, formando un tumor maligno. Este tipo de cáncer puede desarrollarse en cualquier parte del estómago y, en etapas avanzadas, extenderse a otros órganos cercanos o a través de la sangre y el sistema linfático.

Sus causas son multifactoriales, se relaciona con infecciones como la provocada por Helicobacter pylori, consumo excesivo de alimentos procesados o con alto contenido de sal, tabaquismo, alcohol, antecedentes familiares y ciertas condiciones médicas como gastritis crónica o anemia perniciosa.

Aunque puede aparecer en cualquier persona, es más frecuente en adultos mayores de 60 años, especialmente en hombres. También es más común en regiones donde la dieta incluye pocos vegetales frescos.

Cáncer de estómago en jóvenes

Aunque la edad promedio de presentarse o diagnosticarse este tipo de cáncer gástrico oscila en los 60 años, recientemente se ha observado un preocupante aumento de casos en personas mucho más jóvenes.

Se estima que alrededor del 30 % de los diagnósticos de cáncer de estómago ahora ocurre en pacientes jóvenes. Los expertos, entre ellos el cirujano oncólogo Dr. Travis Grotz de la Clínica Mayo, señalan que este cambio es alarmante.

Uno de los problemas es que, en personas jóvenes, los síntomas tempranos suelen pasarse por alto o atribuirse a causas menos graves, como reflujo, indigestión, gastritis o simplemente “una mala comida”. Por esta razón, muchos de estos casos se diagnostican tarde, cuando las opciones de tratamiento son menos eficaces.

Síntomas tempranos

La pérdida de peso, reflujo persistente, dolor o molestia estomacal, dificultad para tragar y anemia, son uno de sus principales síntomas. Es importante que tanto pacientes como médicos sean conscientes de estos signos, sobre todo si persisten o empeoran, pese a la edad joven del paciente.

Entre las causas del aumento, aún no se conocen con certeza. Puede estar relacionado con factores ambientales, cambios en hábitos alimenticios, en la preparación de los alimentos, o algún otro factor nuevo no identificado.

