¿Presbicia y lentes de contacto? El Instituto del Ojo Kraff nos dice quiénes pueden usarlos

La presbicia es un trastorno visual relacionado con la edad que afecta la capacidad de enfocar objetos cercanos. Se debe a la pérdida progresiva de elasticidad del cristalino, la lente natural del ojo encargada de ajustar el enfoque. Con el paso de los años, este tejido se endurece y reduce su capacidad de acomodación, lo que provoca dificultad para leer, usar dispositivos electrónicos o realizar tareas a corta distancia sin ayuda visual.

Generalmente, la presbicia aparece a partir de los 40 años y se hace más evidente con el tiempo. No está asociada a una enfermedad ocular, sino al proceso natural de envejecimiento. Afecta por igual a hombres y mujeres, incluso a quienes nunca han tenido problemas de visión previos. Para corregirla, se utilizan gafas de lectura, lentes progresivos o de contacto multifocales, y en algunos casos, tratamientos quirúrgicos diseñados para mejorar la visión cercana y la calidad de vida.

Foto: Freepik

¿Quiénes pueden usar lentes de contacto para la presbicia?

El Instituto del Ojo Kraff ha publicado recientemente que si el paciente tenía una visión excelente antes de desarrollar presbicia, es posible que pueda usar lentes para.

En líneas generales, el Instituto indica que estas son las condiciones habituales de las personas que podrían utilizar lentes correctivos de presbicia:

Con buena salud ocular: no debe haber enfermedades corneales graves, ojo seco severo, o infecciones que impidan el uso de lentes. Se requiere que la córnea y la lágrima mantengan condiciones adecuadas. (Aunque Kraff Eye no detalla todos los requisitos de salud, todas las opciones correctivas dependen del estado saludable del ojo.) Quieren corrección para otros errores refractivos, y ahora presentan dificultad adicional para ver de cerca. Las lentes de contacto multifocales o bifocales ofrecen correcciones para varias distancias. Quieren reducir la dependencia de lentes: si alguien busca tener buena visión a distancia y también para lectura u objetos cercanos sin tener que estar alternando gafas, los lentes de contacto pueden ser una buena alternativa. Candidatos a monovisión o monovisión modificada: en estos casos, un ojo se corrige para ver lejos y el otro para ver cerca, o se combina una lente multifocal con otra para distancia, según tolerancia visual. Quienes están dispuestos a un examen exhaustivo y adaptación: elegir el tipo correcto (bifocal, multifocal, monovisión) necesita evaluación profesional, pruebas con diferentes lentes, mediciones precisas y seguimiento.

