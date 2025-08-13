Ya se le considera la mayor enfermedad nacional de Alemania: parece peor que el cáncer y provoca estrés, ansiedad y trastornos alimenticios

Suscríbete a nuestros canales

El estrés es uno de los factores más perjudiciales para el organismo, especialmente hace más daño en las personas que tienen alguna patología de salud crónica, ya que, tener episodios de estrés extremo o ansiedad genera desequilibrio en todos los sistemas del cuerpo y de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede desencadenar un amplio abanico de consecuencias negativas.

Sin embargo, de acuerdo a la información reseñada en el portal web La razón, en la actualidad hay en Alemania hay una enfermedad que parece más compleja que el cáncer, dado que, causa múltiples cambios en la persona.

En ese sentido, médicos e investigadores alemanes indicaron al referido portal web que la soledad es considerada la mayor enfermedad que ataca a los habitantes de Alemania, específicamente los jóvenes.

“El sentimiento de soledad parece estar más extendido en nuestra sociedad de lo que se pensaba. Quizás la mayor enfermedad nacional”, afirmó Birgit Schaer, presidenta de Cáritas en la Archidiócesis de Friburgo.

Foto cortesía de: freepik

¿Cómo combatir la soledad?

Lo más recomendable es que la persona mantenga la mente ocupada bien sea en el trabajo o realizando alguna actividad de su preferencia, la cual permita el disfrute de alguna compañía física durante la misma, al tiempo que el uso de las herramientas tecnológicas también contribuye a que la persona se mantenga comunicada constantemente.

A su vez, asistir a eventos públicos también es una forma de combatir la soledad, puesto que, ahí existe la posibilidad de interactuar con millones de personas.

En definitiva, la soledad en extremo puede genera depresión, lo cual de no ser tratado a tiempo por el especialista médico idóneo causa consecuencias severas en el paciente.

Foto cortesía de: freepik

Visita nuestra sección Variedades

Manténgase informado en nuestros canales

de WhatsApp , Telegram y Youtube