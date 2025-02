Esto pueden vivir las parejas que son infértiles

Suscríbete a nuestros canales

Para muchas parejas el sueño de ser tres en el hogar puede ser una realidad si se logra un buen diagnóstico y tratamiento por parte de los especialistas. Que pueden ser los ginecólogos, obstetras, urólogos, andrólogo, embriólogos y médicos sexólogos.

La doctora Fabiola Hernández, gineco-obstetra, explica que hombres y mujeres pueden ser infértiles, a pesar de mantener relaciones sexuales sin protección durante al menos doce meses.

Hernández, quien además es especialista en cirugía endoscópica y salud reproductiva, señala que la mujer puede presentar infertilidad o esterilidad. Dos términos que tienen como producto final el mismo objetivo (tener un bebé), por lo que es importante un adecuado diagnóstico para actuar.

Entre los síntomas de alerta destacan: trastornos en el ciclo menstrual por más de 25 días o menos de 21 días, menorrea o hay ausencias de ciclo menstrual.

Presencia de coágulos abundantes, acné, crecimiento excesivo del bello, sangrado o mancha en el intermedio de ciclo menstrual, la obesidad, vómito y mareos.

También flujo anormal con mal olor, ardor al orinar y dolor durante las relaciones sexuales.

La infertilidad afecta a las parejas

La doctora Luz Jaimes médico sexólogo, indica que los tratamientos de infertilidad pueden afectar la sexualidad de la pareja, principalmente cuando los tratamientos son largos y motivan alteraciones emocionales importantes.

“Los problemas más comunes de la pareja infértil relacionados con la respuesta sexual son, disfunción eréctil, incompetencia eyaculatoria, matrimonios no consumados. No es frecuente pero si hay casos de personas que no han podido tener sexo. Vaginismo total o parcial (dolor que no tiene origen), lesiones o infecciones, deseo hipo activo o ausente”.

Explica, además, que la infertilidad tiene un efecto sobre el estado psicosexual de los pacientes que afecta la frecuencia y las técnicas del coito. Así como el deseo y la respuesta sexual, se puede registrar comportamiento extra matrimonial (de alta frecuencia). Y en general afectar el ciclo de la respuesta sexual como lo son el deseo, la excitación y el orgasmo.

