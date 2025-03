Chepa Cancela: El nuevo Somos tú y yo guindando como racimo de plátano

Suscríbete a nuestros canales

…¡!Hooolaaa queridill@s!!…¿Y cómo andan todos mis consecuentes…(y los que no son también)?...Como de costumbre, ¡heme aquí!, en este ¡“taqui-qui-taqui”! de las teclas, procesando ¡lo más “hot, hot”! (Entiéndase: ¡calientico, calientico!) de esta “fauna farandulera”, cuyos especímenes, dan baaasstaaanteee tela para cortar…y como para sacarle ¡hasta la última hebra! para eso me tienen aquí, corto este preámbulo para contarles que la nueva temporada de “SOMOS TU Y YO” está colgando como una lechosa, pues aunque Venevisión anunció el arranque de un reality en el cual será escogido el elenco y sus protagonistas y cuya conducción correrá por cuenta de Génesis Quintero y Mario Bruno, la empresa encargada de realizarlo aún no ha encontrado al inversionista que se “baje de la mula” con los reales que se necesitan para cubrir todos los costos de producción…¡Así como lo están leyendo!...Fuentes ligadas a la productora de la referida serie me soplaron, en la patica de mi oreja izquierda (De cuyo lóbulo cuelga una gran argolla de carey con incrustaciones de oro cochano) que conseguir a pesar de estar montados en esto, conseguir uno o varios financistas que se embarquen en este proyecto ha sido “más difícil que matar un burro a pellizcos” ya que los que han sido contactados no han mostrado ningún interés en invertir su plata en dicho espacio, pensando que seguramente no le verán el queso a la tostada, tomando en cuenta el estrepitoso fracaso que fue ese bodrio llamado “Pérdidas” que, efectivamente, fue una pérdida de tiempo y de dinero…Como quiera que sea, Venevisión y la productora harán su casting…aunque todo parece indicar que la nueva edición “Somos tú y yo” no irá al aire este año…¡Amanecerá y veremos!...

Katherine Bello

KATHERINE BELLO, (¿Les suena ese nombrecito?) la tercera finalista del Miss Venezuela 2022 (Que ganó Diana Silva) y tuvo un tiempito “matando su tigrito” en Portada´s, volvió a darle una “palomita” a su exnoviecito, Ronald Méndez, quien según dicen está bien “Buenas tardes” y quien, para más señas, integra el equipo de productores del matutino de Venevisión, y con el que lo han visto ¡“de chupa y déjame el cabo”! en varios sitios de esta urbe, dando a entender que entre ellos, la cosa va pa´lante…¡Síii, señores!...La exMiss anda nuevamente guindado del brazo de su “Bombón de chocolate”, al mismo que meses atrás había mandado “palca”…y al que ahora rescató después de un breve encuentro entre los dos, en el cual Cupido los flechó de nuevo…¿Cuánto tiempo durará esta vez la revancha?...Ojalá sea para largo, porque según me enteré (¡Y trúuuaaa, trúuuaaa!, cual cotorra me limito a repetir) cuando Katherine Bello terminó la primera vez con el Ronald Méndez, a éste le pegó tremendo “guayabo” y no podía ver un murito cerca porque enseguida se recostaba para soltar el llantén…

Daddy Yankee

Yyy en conexión directa con mis “repetidoras internacionales”, fui puesta al tanto de que el DADDY YANKEE está vez ¡va con todo! En la nueva demanda que le acaba de meterse a su Mireddys Gonzalez y a su excuñada Ayeicha González, a quienes volvió a llevar a tribunales por la friolera de 25o mil verdecitos, el monto de este nuevo pleito legal, en el que las acusa de “violación a deberes fiduciarios, incumplimiento de contrato y acción en daños”…Me cuentan que el reguetonero, le llenó el tanque de gasolina a sus abogados para que aceleren el proceso…y se vayan directo a la yugular de su expareja, de quien quedó separado legalmente en febrero pasado….En la demanda se asegura que cuando la exmujer de Yankee y su hermana manejaban las empresas del artista le ocultaron información, destruyeron evidencia, malgastaron recursos, incumplieron deberes legales y "enajenaron indebidamente" al artista impidiendo que tomara "decisiones”, según informa el periódico El Nuevo Día…Este caso está candela, candela…Chao…

Visita nuestra sección de Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube