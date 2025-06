Empresa Gilson busca icónica guitarra de 'Volver al Futuro'

Suscríbete a nuestros canales

Los creadores de la famosa guitarra que tocó Marty McFly durante el baile de la escuela en la que estudiaban sus padres en la primera entrega de 'Back to the Future', iniciaron este martes una búsqueda para dar con el paradero de esta histórica reliquia, que lleva décadas desaparecida.



"¿Has visto esta guitarra?", pregunta en un video la empresa Gilson, detrás del modelo rojo cereza ES-345 con el que el protagonista de la película, interpretado por Michael J. Fox, se marca el solo de la canción de Chuck Berry 'Johnny Be Goode' durante el baile de la escuela de sus padres en 1955.



"Necesitamos tu ayuda", responde Fox a la petición, mientras otra de las estrellas de esta icónica saga, Chistopher Lloyd, quien encarna al Dr. Emmett Brown dice: "De alguna manera, se borrado su existencia".



"Nadie ha visto esta guitarra desde 1985, ¡y necesitamos que la encuentres", agrega el actor Harry Waters, Jr., quien interpreta a Marvin Berry, supuesto primo en la ficción de Chuck Berry y uno de los miembros de la banda que toca en el baile "Enchantment Under the Sea" de la película.

"Esta es una pieza importante de la historia del cine, un recuerdo cinematográfico. ¡Ayúdadnos a encontrarla!", indica por su parte el cocreador de 'Back to the Future', Bob Gale.



En el vídeo, que invita a la nostalgia, las estrellas de la película instan así a los usuarios a preguntar entre su grupo de amistades, compañeros de banda o familiares acerca de cualquier detalle sobre la ubicación de la guitarra.



"Está en algún lugar perdido en el continuo espacio-tiempo, o en el garaje de algún camionero", asegura Fox, mientras Lloyd añade: "Esta guitarra se ha perdido en el tiempo".



La empresa detallará más adelante la búsqueda en un documental que tendrá por nombre 'Lost to the Future' (Perdido en el futuro).

