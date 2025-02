Eugenio Derbez denuncia el uso de su imagen en campaña política

Suscríbete a nuestros canales

El actor Eugenio Derbez, conocido por su participación en exitosas películas como No se aceptan devoluciones y Cómo ser un Latin Lover, denunció recientemente el mal uso de su imagen y la manipulación de uno de sus videos para una campaña política en Ecuador.

Todo se debe a que el expresidente de dicho país, Rafael Correa, publicó en su cuenta de X un audiovisual en el cual aparentemente el comediante apoyaba a la candidata Luisa González.

“Eugenio Derbez y un mensaje para los jóvenes: voten, por favor, este es el país en el que vivirán. Nos gobiernan delincuentes”, fue el mensaje que escribió el político.

Ante esto, el artista de 63 años de edad desmintió la situación y aclaró que en el video dirigía un mensaje a la juventud para incentivarla a involucrarse en la vida política de México, su país natal.

“Aclaración: El video que aquí retomaron sin mi autorización fue realizado en año pasado para motivar a los jóvenes mexicanos a votar. El video original no apoya a ninguna candidatura, su única intensión es la de promover el voto entre los jóvenes”, escribió Derbez en su cuenta de X.

Pese a la aclaración del mexicano, el video aún no ha sido retirado de la plataforma digital. No obstante, muchos seguidores del actor le agradecen que aclarara lo sucedido y que no apoye a ninguna campaña política en Ecuador.

Eugenio ha reiterado en varias ocasiones que se mantiene al margen de la política. En diversas entrevistas dejó claro que no le interesa incursionar en ese ámbito, al afirmar que “es un mundo que no conozco tan a fondo y que me baja la energía”.

Visite nuestra sección de Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.