Las últimas palabras de Memo del Bosque antes de morir: perdió batalla contra el cáncer

La tarde de este lunes fue publicado en la cuenta oficial del reconocido director y productor audiovisual, Memo del Bosque, un mensaje póstumo con el siguiente pensamiento:

"Hoy deseo compartir que he llegado al final de mi vida. El cáncer fue una batalla fuertísima con la que yo chequé con todo lo que pude, pero Dios ha decidido que esa enfermedad no me lastime más"

Del Bosque habría sido diagnósticado en el año 2017 de linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer que afecta el sistema linfático y, aunque logró superarlo en 2020, tuvo una recaída este año que lo arrastró a la muerte.

Memo agradeció además a todos los que estuvieron presentes en sus últimos momentos: "a mis hijos, a Vica y a toda mi familia. Doy gracias por mis amigos que nunca se fueron gracias por todos su amor. Fue un largo viaje de experiencias y emociones que agradezco haber vivido y compartido con cada uno."

El productor se encontraba viviendo en Texas Estados Unidos donde estaba recibiendo tratamiento, no obstante mucha por la vida ceso la tarde de este lunes 7 de abril.

El mensaje concluyó: "ahora he acabado y apellida mi ucha terminó y ahora soy un nuevo ser que goza en la presencia de su creador. La tierra canta el cielo adora y todos gritan que tú eres santo, mi Señor. Con amor Memo Del Bosque."

