Marlene Favela confiesa que tiene nuevo amor, pero lo mantendrá en privado: “No vas por la vida presentándoselo a nadie”

Suscríbete a nuestros canales

Marlene Favela confirmø que se encuentra en un momento especial en su vida personal al revelar que ya no está soltera y que ha decidido darse una nueva oportunidad en el amor

Sobre la identidad de su nueva pareja, Favela aclaró que es alguien completamente ajeno al mundo del espectáculo y dejó claro que no pretende poner la relación frente a las cámaras: "no se dedica a lo mismo que yo. Pero si por ahí me ven, pues ya saben."

La actriz también habló sobre cómo lleva esta nueva etapa con su hija Bella, señalando que no apresura nada: "Siempre he sido partidaria de que no hay que presionar. Las cosas se van dando, y cuando sea el momento, sucederá."

Disfrutando de lo que la vida le ofrece, Marlene se muestra tranquila, enamorada y con los pies sobre la tierra.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube