Moisés González regresa a Venezuela con su show de comedia "Risoterapia"

Moisés González, actor y creador de contenido venezolano, regresó a su país natal tras años fuera, con el objetivo de consolidar su carrera artística y aportar al entretenimiento local. En entrevista exclusiva con el Bloque DEARMAS, destacó que la motivación principal de su retorno fue "la ilusión de poder traer lo que aprendí en el exterior".

Sobre su reencuentro con el entorno familiar, agregó: “la ilusión de poder comerme mi cachito recién hecho. Vine a recibir el abrazo de mi mamá y sobre todo a traer arte y risa a la gente que siento que lo necesitamos mucho”. González enfatizó la importancia de que los venezolanos disfruten de propuestas culturales y humorísticas.

El artista reveló un episodio de discriminación que vivió en 2024 mientras grababa en un canal estadounidense. Según relató en sus redes sociales, un productor canceló su participación en un programa por considerar su orientación sexual "muy amanerada". En entrevista con Meridiano Online, calificó el hecho como “súper incómodo (…) me sentí irrespetado”, y añadió: “en Venezuela me han hecho entrevistas, en Colombia me han hecho entrevistas, en México me han hecho entrevistas y me va a venir a pasar en Miami. O sea, una payasada totalmente”.

La "Risoterapia" en el Centro Cultural Chacao

El 30 de mayo, González presentará su show “Risoterapia” en el Centro Cultural Chacao de Caracas, un espectáculo que aborda temas cotidianos como la migración, redes sociales y relaciones, con humor. Las entradas, disponibles en Liveri, oscilan entre 10$ y 20$.

Sobre este proyecto, comentó: “estar hoy en uno de los teatros más importantes de la ciudad me da muchísimo compromiso (…). ¿Qué va a esperar la gente? Mucha motivación”. Además, invitó al público a perseguir sus metas: “Busca eso que quieres hacer. Ese es el mejor regalo que te puedes dar a ti mismo”.

Con experiencia en cadenas como Telemundo, Nickelodeon y Televisa, González no descarta incursionar en proyectos televisivos nacionales. También planea llevar “Risoterapia” a ciudades como Maracaibo, Valencia y su natal Guárico.

Sobre su trayectoria internacional, resaltó: “no han sido cosas protagónicas, pero para mí muy valiosas porque me permiten expandirme, hablar en otros acentos”.

