Polémicas de Ángela Aguilar le pasan factura en sus conciertos: ¿Qué pasa con la venta de las entradas en EEUU?

La cantante mexicana, Ángela Aguilar se encuentra atravesando un mal momento en la gira de conciertos que comparte junto a su padre, el también cantante Pepe Aguilar.

En este sentido, la periodista periodista del programa El gordo y la flaca de Univision Tanya Charry, aseguró que la artista no ha tenido suficiente aforo en sus últimos conciertos.

¿La gente no quiere ver a Ángela Aguilar?

Según Charry, "en el de New Jersey, me contaban algunas personas allegadas a la gira que han tenido que cortar un poco los espacios para que el teatro no se vea vacío”, explicó.

Sin embargo, destacó que "este fin de semana, por ejemplo, tiene dos conciertos aquí en la ciudad de Los Ángeles con la Orquesta Sinfónica de Los Ángeles y están completamente vendidos”.

Además, los usuarios en redes sociales arremetieron contra Ángela Aguilar asegurando que no van a sus conciertos por su propia culpa.

"¿Quién quiere escucharla gritar'", "Pero si ni sabe cantar, prefiero no ir", "Nadie quiere ver a la amante", "Se lo merece por meterse en relaciones ajenas", fueron algunos de los comentarios al respecto.

Cabe destacar, que otro grupo de personas asegura que con gusto asistirán a los conciertos de la hija menor de Pepe Aguilar.

"Canta muy bonito y me gustó mucho, de su vida allá ella", "Ella es muy talentosa", "Los fan amamos a Angela y ahí estaremos apoyándola", dijeron quienes la apoyan.

