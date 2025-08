Reaparece Jessie J: ¿Qué se sabe de la salud de la cantante?

Suscríbete a nuestros canales

La cantante británica Jessie J, quien se sometió a una cirugía por cáncer de mama hace seis semanas, reapareció en sus redes sociales luego de haber publicado que fue readmitida en el hospital por una infección pulmonar.

"Seis semanas después de la cirugía, estaba de nuevo en la misma sala en la que estaba después de la cirugía. No lo esperaba ni lo había planeado", escribió en sus historia la artista de 37 años de edad.

¿Qué se sabe de la salud de Jessie J?

Tras estas publicaciones, este lunes, 4 de agosto, Jessie J ha publicado un nuevo vídeo para aclarar que las imágenes no eran recientes y ofrecer una actualización sobre su estado de salud.

"Tuve y todavía tengo síntomas que apuntaban a un coágulo de sangre en el pulmón. NO ES UN COÁGULO DE SANGRE GRACIAS A DIOS. Me hicieron muchas pruebas, que terminaron mostrando que tengo una infección (aún estoy tratando de averiguar qué es) y un poco de líquido en mis pulmones. Me cuesta respirar, pero anoche me dieron de alta (detesto estar hospitalizada) y continuaré la investigación como paciente ambulatorio”, informó la artista para calmar la preocupación de sus fanáticos.

Además, acotó que estaba "tratando de descansar" y que más adelante informaría todo a mayor detalle en su perfil. "Creo que la gente piensa que estoy como colgando de un hilo, lo cual, en algunos momentos, sí ha parecido", ha explicado, mientras aclaraba que el vídeo era de hace unos días.

