Última película de 'Misión imposible' es bien recibida en Cannes: así se presentó Tom Cruise

Suscríbete a nuestros canales

Casi treinta años después del estreno de la primera 'Misión imposible', la saga parece llegar a su fin (¿o no?) con 'The Final Reckoning' ('Sentencia final'), una película presentada este miércoles en el Festival de Cannes, donde fue muy bien recibida pero no entusiasmó pese a la demostración de fuerza de Tom Cruise.



Al finalizar la proyección de gala, el público que llenaba la sala dedicó al equipo una ovación de casi seis minutos, una cifra nada exagerada para lo que suele ocurrir en Cannes. Y las mas de dos horas y media de metraje se hicieron largas para muchos, con algunos abandonos de la sala.



Pero lo que quedó claro es que Tom Cruise a sus 62 años da toda una lección de resistencia física porque, como siempre hace, ha grabado él todas las escenas de acción, sin valerse de un especialista.

La película, que se estrena entre el 21 y el 23 de mayo en todo el mundo, es la segunda parte de 'Dead Reckoning Part One' ('Sentencia mortal Parte uno', 2023), que recaudó 571 millones de dólares en todo el mundo, según los datos de la web especializada Box Office Mojo.



La buena recepción recibida en Cannes animó mucho al equipo sobre las perspectivas en taquilla y su director, Christopher MacQuarrie, se mostró especialmente emocionado.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube