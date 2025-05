Yailin La Más Viral responde a críticas: En 22 años la sin talento se ha hecho millonaria

Suscríbete a nuestros canales

Yailin La Más Viral, nombre artístico de Jorgina Lulú Guillermo Díaz, publicó un video en Instagram dirigido a presentadoras y medios de República Dominicana que, según ella, priorizan rumores sobre su vida privada en lugar de su carrera. "Me tienen harta con lo mismo, ¿por qué no se callan la m... boca?", expresó. "A todo el mundo me lo echan de marido [...] ¿cuál es el m... dolor de la cr... mía quién se la esté comiendo?".

Sobre su relación con DJ Adoni, aclaró: "Adoni y yo no vamos a dejar de ser amigos, no se sorprendan si nos ven juntos por ahí". Además, retó a quienes critican su vida: "hablen de mí, que en 22 años la sin talento se les ha hecho millonaria en tres meses. ¿Por qué no hablan de todos los conciertos que yo tengo, de los millones en mis canciones?".

La artista, que inició su carrera en 2019 destacándose en competencias de baile, alcanzó notoriedad en 2021 con Chivirika. En 2022, confirmó su matrimonio con Anuel AA, con quien realizó una gira en Estados Unidos. Tras su divorcio en 2023, su relación con Tekashi 6ix9ine generó polémicas por denuncias de violencia doméstica y procesos legales.

Actualmente, Yailin mantiene relevancia con temas virales como Bing Bong, Chapa y Silla, que acumulan más de 500 millones de reproducciones en YouTube. Su mensaje en redes subraya su enfoque en el éxito profesional: "esto no es suerte, es disciplina y trabajo".

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube