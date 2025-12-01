Predicciones de la semana del 1 al 7 de diciembre

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Esta semana tu espíritu rebosa de alegría al comprobar que todo avanza y que la fuerza interior te impulsa hacia adelante. En este instante, la mágica Luna armoniza tus emociones y te guía hacia el equilibrio que tanto necesitas en tu vida. Mantente firme en ese nivel elevado, permitiendo que tu energía positiva te envuelva y te sostenga sin dar espacio al retroceso. El futuro es tuyo y la luz divina ilumina con claridad el sendero que Dios ha trazado para ti. Cada paso que das fortalece tu confianza y expande tu horizonte. La gratitud será tu aliada para multiplicar bendiciones. ¡Celebra!

TAURO: Urano permanece en tu signo y continúa impulsándote hacia cambios profundos que transformarán tu vida. Esta energía planetaria no se apartará esta semana hasta que logres realizar las transformaciones que tu alma necesita. Aunque no es sencillo y menos para tu signo que valora la estabilidad y la comodidad, es momento de abrirte a lo nuevo. Mantén tu flexibilidad en alto, pues ella será tu escudo para evitar tropiezos y males mayores. Colabora contigo, facilita los procesos y permite que la renovación fluya con naturalidad. La paciencia será tu aliada para sostener el ritmo de esta transición. ¡Transforma!

GÉMINIS: Estás bajo la influencia positiva de un sextil con la Luna que eleva tu ánimo y te mantiene en un estado de plenitud. Esta semana te ofrece la oportunidad de consolidarte en el plano emocional. Disfruta de este momento, pero evita quedarte demasiado tiempo en la zona de confort. La vida exige movimiento, evolución y la valentía de seguir caminando en el sendero de la luz. Recuerda que tu dualidad es un don que te permite ver múltiples caminos. La comunicación será tu herramienta para abrir puertas y expandir horizontes. Cada experiencia vivida se convierte en aprendizaje esencial. ¡Progresa!

CÁNCER: Es una semana ideal para avanzar con confianza y plenitud. Se desarrolla una poderosa conjunción con Júpiter, un tránsito que te favorece no solo en lo emocional y espiritual, sino también en lo físico apoyando la regeneración de tus células y fortaleciendo tu salud. Esta gran alineación te otorga una paz interior profunda y te invita a sostener este estado para generar una continuidad energética que impulse tu bienestar integral. Permite que la serenidad se convierta en tu guía y que tu intuición ilumine cada decisión. La gratitud será el puente que conecte tu corazón con nuevas oportunidades. ¡Avanza!

LEO: Después de un largo tiempo, ahora vives una semana para festejar. Estás muy feliz gracias a Dios. Esta sensación de alegría surge gracias a un trígono positivo con la Luna que eleva tu espíritu y fortalece tu confianza. Elogia lo negativo que quedó atrás y que ahora forma parte de tu pasado. Haz esfuerzos conscientes para mantener este estado emocional por más tiempo, pues esta energía luminosa es un regalo para ti. Mantén tu mirada firme en el futuro, donde la luz te guía con claridad. La generosidad será tu mejor herramienta para expandir esta alegría. Cada paso que das con entusiasmo abre caminos. ¡Celebra!



VIRGO: La comunicación se activa de manera fluida durante toda la semana y se convierte en tu mejor herramienta para resolver las discusiones con tu entorno. Hoy cuentas con un sextil positivo con Mercurio que te impulsa a aclarar conflictos y encontrar soluciones prácticas. Esta energía te favorece enormemente ayudándote a cerrar ciclos de tensión y a recuperar la armonía. Es fundamental que utilices la diplomacia y que busques acuerdos sinceros para disolver malos entendidos. La paciencia será tu aliada para mantener el equilibrio en cada diálogo. Tu palabra tiene poder sanador cuando se expresa. ¡Conversa!

LIBRA: La Luna, al encontrarse en tu signo opuesto, no te brinda la paz que tanto necesitas y complica tu camino hacia la serenidad. Estás atravesando una semana ardua a nivel emocional y la angustia se hace presente en tus procesos internos. La vida parece retarte cada día más y es necesario que reacciones con firmeza y claridad. Eres libre de elegir tu destino y la verdadera libertad consiste en romper las cadenas emocionales que te atan. La valentía de soltar lo que ya no te sirve abrirá nuevas puertas de luz. Confía en que cada paso hacia la liberación te conducirá a un estado de armonía y plenitud. ¡Suelta!

ESCORPIO: Semana donde se puede alcanzar acuerdos con quienes tengas conflictos o diferencias de visión. Te encuentras bajo la influencia positiva de Mercurio que activa los procesos de entendimiento y abre caminos hacia la reconciliación. Aprovecha este instante para relajarte, liberar tensiones y quitar obstáculos de tu camino, evitando así pérdidas de tiempo en el futuro inmediato. Esta unión energética es excelente para avanzar con determinación y claridad. Tu intensidad emocional puede transformarse en fuerza sanadora cuando se expresa con sabiduría. La apertura al diálogo será tu llave. ¡Comunícate!

SAGITARIO: Tras haber superado situaciones negativas, esta es la semana para avanzar con seguridad y confianza en tu destino. La Luna te bendice con un trígono positivo, invitándote a soltar el pasado y mirar el futuro como una gran encrucijada para crecer en todos los ámbitos de tu vida. Mantén siempre tu conexión con el agradecimiento a Dios por el don de estar vivo y caminar en el sendero de la luz. La fe será tu guía para sostener cada paso con firmeza. Cada experiencia vivida se transforma en sabiduría y cada decisión consciente te acerca más a la plenitud que mereces. ¡Confía!

CAPRICORNIO: Vuelves a experimentar una recaída emocional. Estas alteraciones son fruto de una cuadratura negativa con la Luna que pone a prueba tu estabilidad interior. Es una semana para recuperar la calma y no permitir qué procesos del pasado vuelvan a desestabilizarte, pues ya no tienen sentido en tu presente. La madurez te invita a cerrar ciclos y a fortalecer tus sentimientos, trabajando también en el desapego para alcanzar verdadera libertad emocional. La serenidad será tu guía para mantener el equilibrio en medio de las pruebas. El desapego abre espacio para nuevas oportunidades. ¡Plenitud!

ACUARIO: El Universo te respalda esta semana con un sextil positivo de Marte, otorgándote la fuerza necesaria para cumplir tus metas. Tienes una energía desbordante y la ansiedad te impulsa a querer ejecutar tus planes sin demora. Depende de ti mantener el rumbo y la disciplina para superar los obstáculos que se presenten en tu camino. Ánimo y confianza, porque la victoria está al alcance de tu mano. La perseverancia será tu aliada para transformar la energía en logros concretos. Reafirma tu destino como creador de nuevas realidades. Tu visión innovadora es tu mayor tesoro y para abrir caminos. ¡Enfócate!

PISCIS: Has superado grandes batallas y te has convertido en un verdadero campeón. Prepárate, porque pronto volverás a enfrentar pruebas bajo la influencia de Saturno que permanecerá en tu signo para revisar cada aspecto de tu vida. Vives un excelente momento a nivel emocional y ahora durante la semana debes avanzar con rapidez para aprovechar el instante luminoso que te rodea. Allí donde encuentre una falla, te la mostrará con claridad para que rectifiques y logres ser mejor cada día. La disciplina será tu aliada para transformar las lecciones en crecimiento. Cada reto que enfrentes será una oportunidad. ¡Ilumínate!



Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin



