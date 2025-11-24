Predicciones de la semana del 24 al 30 de noviembre

ARIES: Sigue avanzando durante toda la semana con determinación. El equilibrio que anhelas está más cerca de lo que imaginas. Lo más desafiante ya quedó atrás; ahora es tiempo de reconstruirte desde una base más auténtica y consciente. Un trígono armónico con el Sol te impulsa a regenerar tu energía vital y fortalecer tu salud desde lo más profundo de tu ser. No te aferres a lo que ya cumplió su ciclo: honra el pasado, pero bendice con gratitud lo que está por manifestarse. Este es el instante perfecto para redirigir tu camino y reconectar con tu verdadera esencia. Confía en tu fuego interior. ¡Renace!
TAURO: Las tensiones semanales en el ámbito afectivo persisten y la oposición con Venus está removiendo viejas heridas. Podrían surgir desafíos importantes y será tu actitud la que determine si se da una ruptura definitiva o una transformación profunda. Lo más sabio es respirar, calmarte y abrir espacios sinceros de diálogo. Conversar desde el corazón puede evitar que la relación se pierda por malos entendidos o impulsos. Evalúa con claridad si deseas sanar y continuar o si es momento de soltar con amor. Decidir con conciencia es un acto de poder espiritual. El amor verdadero no se impone. ¡Analiza!
GÉMINIS: Esta semana la divinidad te acompaña a través de un trígono armónico con la Luna, ayudándote a equilibrar tus emociones y recuperar tu serenidad. Evita molestarte o caer en confrontaciones innecesarias. Tu energía es sagrada y debe ser protegida. Es momento de fortalecer tu campo energético y enfocar tu mirada en el horizonte. Proyecta tu intención hacia el porvenir, buscando caminos que te impulsen a seguir adelante con determinación. La vida no se detiene y tú estás llamado a avanzar con valentía. No hay espacio para lamentos ni para quedar atrapado en lo que ya fue. ¡Transforma!
CÁNCER: Tu alma te pide espacios de calma, nutrición emocional y descanso sagrado. El amor propio florece con intensidad en tu vida, guiado por un trígono armonioso con Venus que te invita a mirar hacia tu interior con ternura, respeto y compasión. Esta energía celestial favorece una reflexión profunda que te impulsa esta semana a reconocerte y valorarte desde lo más auténtico. Es tiempo de cuidar tu salud integral, no solo en lo físico, sino desde el amor que te profesas a ti mismo. La sanación comienza cuando te eliges sin condiciones. Tu presencia es un regalo y tu bienestar una prioridad divina. ¡Cuídate!
LEO: La oposición con la Luna puede generar un desgaste emocional que te haga sentir desilusionado o fuera de tu centro. Las circunstancias de esta semana quizás no estén fluyendo como esperabas, pero no pierdas la esperanza, lo mejor aún está por manifestarse. Este es el momento de levantar el ánimo y reconectar con tu fuego interior. Define tus metas con claridad y proyecta tu energía hacia una nueva vida que refleje tu verdadera esencia. Cada desafío es una oportunidad para reinventarte con mayor fuerza. Tu luz no se apaga, solo se transforma. El Universo te invita a confiar. ¡Acepta!
VIRGO: El amor comienza por ti y se expande hacia todo lo que tocas. Cuando vibras en amor, todo florece a tu alrededor. Esta semana recibes la bendición de un sextil positivo con Venus, una energía sublime y que te invita a equilibrar tus sentimientos y activar todo lo relacionado con el amor y la pasión, estableciendo grandes vínculos afectivos. El amor se manifiesta y en esta oportunidad te indica que debes compartir y disfrutar desde el corazón. Si tienes pareja, organiza una cena íntima con una conversación inteligente o un paseo bajo la luna para robustecer el lazo emocional. Manifiesta lo que sientes. ¡Comunica!
LIBRA: Puede que durante toda la semana te sientas con cierta distancia de lo divino, como si Dios te hubiese olvidado, pero esa sensación es solo un reflejo de la cuadratura con Júpiter que nubla tu percepción espiritual. Dios jamás te ha abandonado, sigue a tu lado, guiándote en silencio y sosteniéndote en cada paso. Es momento de reconectar con Dios desde lo íntimo, desde lo sagrado que habita en tu interior. El propósito del Universo es tu evolución y cada desafío es una oportunidad para crecer y fortalecerte. Tu fe es el puente hacia la transformación divina que nunca se apaga. ¡Renueva!
ESCORPIO: Dios manifiesta un trígono con Júpiter para impulsarte con fuerza renovadora y entregarte energía positiva para seguir avanzando. Esta configuración semanal favorece tu recuperación integral, tanto física como emocional. Semana para aprender de los errores y evitar repetir patrones que ya no te sirven para mejorar. Agradece profundamente a quienes te sostuvieron con amor verdadero, ellos son parte de tu evolución. La gratitud transforma las heridas en sabiduría. Cerrar ciclos con quienes te dieron la espalda es un acto de liberación interior. Tu alma está lista para soltar. ¡Entrega!
SAGITARIO: Semana complicada donde te encuentras bajo la autoridad de un trígono sanador con Quirón, el maestro de las heridas que tienen que ser transformadas. Esta energía te invita a mirar hacia tu interior con honestidad, compasión y valentía. Podrías preguntarte y responder con total sinceridad. ¿Estoy en paz con lo que soy y con lo que tengo? Este tránsito te impulsa a sanar desde la raíz, reconociendo tus sombras sin juicio. Cada respuesta que surge desde el alma es una llave hacia tu expansión. Estás en el camino de tu propia maestría donde solo podrás evolucionar con firmeza y seguridad. ¡Avanza!
CAPRICORNIO: Se presenta con fuerza un sextil positivo con Saturno, tu regente, lo que potencia la consolidación de todo lo que has venido construyendo con esfuerzo y disciplina. Esta alineación semanal te brinda la estabilidad necesaria para avanzar con firmeza en los aspectos estructurales de tu vida, edificando sobre bases sólidas y conscientes. Es esencial que valores el presente, reconociendo tanto tus logros como aquellas áreas que aún requieren ajustes sutiles. La introspección y la investigación profunda son tus aliadas en este proceso. Tu sabiduría se fortalece cuando te permites corregir. ¡Examina!
ACUARIO: Semana sutil donde la Luna se alinea con tu ser interno, regalándote un poderoso equilibrio emocional y una sensación de paz profunda que envuelve todo tu campo energético. Esta conexión te invita a detenerte, respirar y sentir cómo la calma se instala en tu corazón. Dios te sostiene con firmeza y te impulsa a seguir tu camino con estabilidad y confianza. Los canales espirituales se abren nuevamente, trayendo consigo olas de sanación y claridad interior. Tu intuición está despierta, escúchala con atención. La serenidad que sientes es un reflejo de tu conexión con lo divino. ¡Conéctate!
PISCIS: Se abren caminos para alcanzar grandes logros y es fundamental que esta semana lo aproveches con fe y decisión. El dinero puede manifestarse desde diversas fuentes, pero lo esencial es tu disposición a recibir con gratitud. Abre tu corazón a las bendiciones del Universo y reconoce la guía divina que te acompaña. Un trígono positivo con Júpiter favorece el flujo armónico generando suerte y prosperidad. La abundancia comienza en tu mente y florece con tu actitud positiva. Dios te sostiene con amor y te impulsa hacia tu plenitud generando una especial sintonía con la energía de la expansión. ¡Declara!
Por Arturo Acosta
@arturoacostamerlin
