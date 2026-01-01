Piel radiante: así puedes preparar un exfoliante de manzana para eliminar las células muertas

Suscríbete a nuestros canales

Las condiciones climáticas también generan daños en la piel, especialmente cuando la persona se expone a ambientes con mucha humedad, de acuerdo a la información publicada en el portal web Ok diario.

Asimismo, la deshidratación es la principal causa por la cual la piel se irrita y de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede causar dificultad para la renovación natural del órgano más grande del cuerpo, por ello, se acumulan las células muertas.

Por lo tanto, existen múltiples opciones de exfoliantes comerciales para eliminar las células muertas, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales, por ejemplo, la manzana.

La manzana es una fruta rica en antioxidantes y vitaminas que remueve las células muertas rápidamente. Además, contribuye a la producción de colágeno, lo cual es indispensable para mantener la piel en óptimas condiciones.

¿Cómo preparar el exfoliante de manzana?

Ingredientes

2 manzanas sin concha y picadas en trozos.

1 cucharada de miel.

1 cucharada de aceite de coco.

Preparación

Vierte la manzana y la miel en la licuadora, mezcla ambos ingredientes hasta que se integren en su totalidad.

Agrega el aceite de coco y mezcla todos los ingredientes durante tres minutos.

Vierte el exfoliante en un recipiente de vidrio y consérvalo en un lugar fresco.

¿Cómo utilizar el exfoliante?

Lo más recomendable es que la persona aplique el exfoliante en la zona afectada y masajeé con movimientos suaves durante dos minutos, posteriormente, debe retirar el producto con abundante agua.

Cabe destacar, que lo más idóneo es que la persona realice el proceso antes mencionado una vez a la semana o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentren los tejidos de la misma.

En conclusión, si la persona desea lucir una piel sana debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo y evitar el uso de productos químicamente invasivos.

