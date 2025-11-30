Prevenir el exceso de grasa es posible: consejos para lucir un cutis de estrella de cine

Suscríbete a nuestros canales

El exceso de grasa en el cutis se debe a la producción excesiva de sebo por parte de las glándulas sebáceas, y según refiere la Inteligencia Artificial, puede ser causado por factores genéticos, hormonales, ambientales y estilo de vida.

Expertos señalan que entre las causas de la piel grasa se encuentran la contaminación, el estrés, la dieta, el tabaco y el alcohol. Todo ello parece tener una gran influencia en el equilibrio de la piel.

¿Se puede eliminar el exceso de grasa en el cutis?

Una limpieza regular de la piel del rostro y el uso de hidratantes para pieles grasas pueden ayudar a controlar los niveles de sebo y a prevenir la obstrucción de los poros, según explican los expertos de la empresa de productos cosméticos Nivea.

También la exfoliación regular, el uso de productos específicos para este tipo de piel y los cambios saludables pueden ayudar a controlar y reducir el exceso de grasa en el rostro.

Otra manera de controlar la producción de grasa es a través de la dieta, cuando comienzas a comer sano, mejora la salud de la piel.

Así se controla el brillo

Elige productos específicos que no aumenten la producción de sebo, opta por fórmulas suaves libres de alcohol, tanto para remover el maquillaje como la suciedad.

Opta por productos que contengan ácido salicílico, un ingrediente que reduce la producción de aceite, combate el acné y ayuda a tratar los poros dilatados.

Además, expertos de L’oreal Paris comparten que el maquillaje no está prohibido para quienes tienen piel grasa, que el secreto está en preparar la piel adecuadamente antes de aplicar la base o el corrector.

Por otra parte, se sugiere elegir maquillaje de preferencia libres de aceites o con acabado mate para evitar el brillo excesivo, usar mascarillas faciales para piel grasa al menos una vez a la semana para tratar la piel.

De igual manera, es esencial mantener una dieta balanceada y rica en nutrientes que promuevan la piel saludable y controla la grasa.

