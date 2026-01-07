Aprende a preparar un nutritivo snack con ingredientes económicos: barritas de cereales que potencian tu energía física

Suscríbete a nuestros canales

La poca actividad física y no dormir bien son dos causas comunes por las cuales la persona pierde energía, según la información reseñada por la Clínica Mayo.

Cabe destacar, que la alimentación es uno de los factores más influyentes en el organismo, dado que, este reacciona en función de lo que la persona ingiere, por ende, lo ideal es que mantenga un estilo alimenticio saludable, a fin de que el organismo cuente con los nutrientes necesarios para funcionar.

El mercado farmacéutico ofrece un abanico de tratamientos para potenciar la energía del organismo, pero también existen alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función.

Las barritas de avena y chocolate cuentan con propiedades vitamínicas que aumentan la energía en el organismo rápidamente. Además, favorecen a la pérdida de peso.

Foto cortesía de: freepik

Paso a paso para preparar barras de avena y chocolate

Ingredientes

500 g de avena en hojuelas.

150 g de fresas.

250 g de yogurt natural.

150 g de cacao en polvo.

150 ml de leche de almendras.

Preparación

1- En un recipiente mezcla la avena en hojuelas y fresas hasta que todos los ingredientes se incorporen bien.

2- Agrega yogurt y cacao en polvo a la mezcla. Bate hasta que todos los ingredientes se integren en su totalidad.

3- Añade la leche de almendras a la mezcla y bate hasta que todos los ingredientes se integren por completo.

4-Separa la mezcla en pequeñas porciones y dale la forma de barra.

5-Coloca las barras en una bandeja con papel encerado y llévalas a la nevera durante 25 minutos.

6-Retira las barras de cereales de la nevera.

7-Decora a tu gusto.

En definitiva, las barritas de avena y chocolate son una excelente opción para la merienda cotidiana.

Foto cortesía de: freepik

Visita nuestra sección Variedades

Manténgase informado en nuestros canales

de WhatsApp , Telegram y Youtube