El pan es uno de los alimentos protagonista en la mesa del venezolano, este junto a la arepa, acompaña los desayunos, meriendas y cenas de la mayoría de la población.

Desde tiempos antiguos ha sido mucho más que un alimento, es un símbolo de unión, de compartir y de identidad. “En Venezuela y gran parte de Latinoamérica, cada pieza de pan guarda una historia que conecta generaciones, celebraciones y momentos de transformación social”, refiere FEVIPAN.

Si amas comer pan, debes haber probado desde las famosas piñitas, el campesino y por supuesto, la canilla, entre muchas otras versiones. Desde estas líneas te compartimos la receta de Directo al Paladar para que aprendas a realizar un pan casero integral de espelta y centeno. Un alimento rico en fibra, proteínas y vitaminas.

¿Qué necesitas para elaborar un pan casero integral?

Ingredientes

- Agua (300 ml)

- Harina de espelta integral (500 g)

- Harina de centeno integral (100 g)

- Levadura prensada fresca (20 g)

- Sal (1 cucharadita)

Preparación

1. Calentar el agua y deshacer en ella la levadura.

2. Poner las harinas en un bol grande con la sal y realizar un hueco en el centro para luego volcar el agua con la levadura.

3. Amasar hasta obtener una masa lisa que se despega de las paredes.

4. Formar una bola con la masa y dejar reposar en un bol grande tapado con papel film transparente y en un lugar cálido, hasta que doble su volumen. La recomendación es que repose aproximadamente 1 hora.

5. Transcurrido el tiempo, amasar ligeramente la masa y dar forma de barra. Colocar en la bandeja del horno forrada con papel de hornear. Realizar unos cortes con un cuchillo afilado y espolvorear con un poco de harina integral de centeno.

6. Dejar reposar hasta que vuelva a doblar de tamaño, unos 30 minutos aproximadamente.

7. Poner una bandeja con agua en la base del horno, para crear humedad, y precalentar el horno a 220º. Hornear durante diez minutos. Después, bajar la temperatura a 200º y hornear 20 o 25 minutos más.

8. Dejar enfriar sobre una rejilla antes de cortar a rebanadas y servir.

Freepik

