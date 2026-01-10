Prepara las típicas rosquillas o mandocas venezolanas: solo necesitas cinco ingredientes

Suscríbete a nuestros canales

Las rosquillas típicas venezolanas, también conocidas como mandocas, forman parte de los desayunos, y se suelen acompañar con una taza de café con leche; sobre todo en el estado Zulia.

Esta preparación suele ser muy sencilla de realizar, y aunque con el paso del tiempo se han ido inventando variantes en las que se acompañan con miel o miel casera con azúcar, canelas y clavos de olor, en estas líneas te compartimos la receta publicada en Divina Cocina, para que tengas una guía al momento de realizarlas.

¿Qué se necesita para elaborar rosquillas o mandocas?

Ingredientes

- Queso fresco blando rallado o triturado con el tenedor (100 g)

- Azúcar (2 0 3 cucharadas)

- Harina de maíz (400 g)

- Agua (1/2 taza)

- Plátano maduro grande (1)

- Aceite para freír (cantidad necesaria)

- Canele opcional (1/2 cucharadita)

Preparación

1. En un bol, poner la harina.

2. Agregar el azúcar, el queso y el plátano aplastado tipo puré y la canela.

3. Amasar hasta que todo esté bien integrado. Si es necesario, añadir el agua poco a poco. Debe quedar una masa lisa y moldeable con las manos.

4. Cuando la masa esté lista, tomar porciones con las manos y formar “churros” alargados que después debes unir por ambos extremos, dándole la clásica forma de lágrima.

5. Realizar más o menos gruesas a tu gusto. Cuanto más finas, más crujientes resultan.

6. Calentar el aceite en una sartén o freidora y poner las mandocas, dejándolas freír hasta que estén bien doradas.

7. Dejar reposar sobre papel de cocina para que absorba el exceso de aceite.

8. Servir calientes, recién hechas.

Tip

Puedes servir las mandocas acompañadas con queso, rociar con miel o espolvorear con azúcar glas según tus preferencias.

