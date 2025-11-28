Experta en mancha: este es el truco para acabar con el aceite que cae en los jeans

Suscríbete a nuestros canales

Los jeans son una de las prendas que no pueden faltar en el armario tanto de mujeres como de hombres. Estos son fundamentales por su versatilidad, comodidad y durabilidad.

Sin embargo, en ocasiones, una mancha puede acabar con la vida útil de esta prenda de vestir. Para que no te ocurra y puedas disfrutar por mucho tiempo de tus jeans favoritos, debes aprender a cuidarlos.

¿Cómo cuidar tus jeans?

Entre las principales recomendaciones de los expertos destaca que estas piezas no se deben lavar tras cada puesta, pues esto garantiza no solo su color original, sino también que se desgaste lo menos posible la tela de los vaqueros.

También se sugiere lavarlos al revés, usar agua fría y un detergente adecuado que ayude a preservar el color. Por otra parte, se debe evitar el uso de la secadora y optar por colgar al sol, refiere el sitio web Vogue.

Si cumples con ello, es posible que tus prendas favoritas se conserven intactas por mucho tiempo.

¡Adiós mancha!

Pero qué ocurre si por accidente se te mancha con grasa, debes deshacerte de ella. La respuesta es un no rotundo, deshazte de la mancha y sigue utilizando los jeans que tanto te gustan.

¿Cómo eliminar con la mancha? La experta en manchas complicadas, Hong Jie señala que lo primero que se debe hacer tan pronto ocurre el accidente es utilizar algo que absorba el aceite. Posteriormente se vierte alcohol sobre la mancha, pues actúa como disolvente y desengrasante, logrando aflojar las moléculas de grasa.

Luego, sobre la mancha impregnada de alcohol, esparcir sal, que actúa como absorbente y atrae la grasa para sacarla de la tela. Seguido de ello, según refiere Cuerpo Mente la experta sugiere dar pequeños golpes con un cepillo en la mancha, sin frotar para no dañar la prenda. De ser necesario, esparce más sal y frota con la mano para que se desprenda la totalidad de la mancha y finaliza enjuagando el jean con agua limpia.

Ten en cuenta que la efectividad de este truco radica en actuar lo más pronto posible y no esperar que la mancha de grasa se seque.

