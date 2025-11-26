Solución práctica: cómo usar ingredientes que tienes en casa para acabar con las manchas de diferentes superficies

Suscríbete a nuestros canales

Eliminar las manchas de diferentes superficies con ingredientes de la despensa siempre resulta una buena alternativa. Según refiere la Inteligencia Artificial, los remedios caseros como una pasta de bicarbonato de sodio y agua elimina las manchas incrustadas, o una mezcla de vinagre blanco y agua para limpiar las paredes.

¿Qué ingredientes de la despensa ayuda a eliminar las manchas?

La recomendación es usar ingredientes caseros como vinagre blanco, bicarbonato de sodio, limón, pepino y sal. Estos ingredientes de la despensa se pueden combinar con detergente líquido y agua oxigenada, por ejemplo.

Estos ingredientes ayudan a eliminar las manchas en la piel, en la ropa e incluso en algunos muebles de la casa, comparte La Vanguardia.

En acción

Mezclar mitad de agua y mitad de vinagre funciona para eliminar las manchas de café, té, hierba o chicle. Mientras que la mezcla de vinagre y bicarbonato es ideal para acabar con las manchas de los pañales de tela y la grasa.

Por otra parte, el jugo de limón es una buena alternativa para blanquear las prendas y eliminar las manchas en las prendas de vestir.

Otras opciones para quitar las manchas de:

1. Vino tinto, se pueden quitar con sal.

2. Grasa y aceite, se pueden eliminar con talco, maicena o lavaplatos.

3. Sudor/ desodorante, se elimina con limón, bicarbonato y vinagre.

4. Tinta, se pueden eliminar con alcohol o vinagre blanco.

5. Maquillaje, opta por el uso de desmaquillante o jabón lavaplatos.

