Horóscopo del 1 de diciembre: Debes mantener el enfoque y la disciplina

ARIES: Estás súper alegre al ver que todo está mejorando y que puedes salir adelante con más fuerza. En esta oportunidad la mágica Luna te está ayudando a nivelar tus emociones y buscar un equilibrio en tu vida. Ahora requieres mantenerte en ese elevado nivel para que tu energía positiva te envuelva y jamás retrocedas. El futuro te pertenece y la luz señala el sendero de Dios.

TAURO: Urano todavía está en tu signo astrológico y te sigue exigiendo cambios profundos en tu vida. Esta energía planetaria no te va a soltar hasta que verdaderamente hagas transformaciones importantes. Sabemos que no es fácil y menos para tu signo que le cuesta salir de la zona de confort. Debes mantener tu alto nivel de flexibilidad para evitar males mayores. Colabora contigo mismo y facilita los procesos que estás obligado a realizar.

GÉMINIS: La Luna te sonríe y te brinda la oportunidad de establecerte a nivel emocional. Estás bajo las influencias positivas de un sextil. Tu estado anímico se eleva y te mantiene en excelente estado. Tampoco queremos que te quedes allí en una zona de confort, pero debes disfrutar y avanzar. No es bueno quedar mucho tiempo en la gloria. En la vida se viene a evolucionar y seguir caminando en el sendero de la luz.

CÁNCER: Se manifiesta una poderosa conjunción con Júpiter, un tránsito que no solo te favorece en lo emocional y espiritual, sino que también actúa a nivel físico, apoyando la regeneración de tus células y fortaleciendo tu salud. Esta gran alineación te brinda una profunda paz interior y te invita a sostener este estado para generar una continuidad energética que favorezca tu bienestar integral. Es un momento ideal para avanzar.

LEO: Estás muy feliz, gracias a Dios. Después de mucho tiempo ahora es el momento de celebrar. Esta sensación de alegría es por un trígono positivo con la Luna. Debes hacer esfuerzos para mantener este estado emocional por más tiempo. En todo caso, esta energía es muy positiva para ti. Sigue adelante celebrando que ya todo lo negativo terminó y ahora forma parte de tu pasado. Sigue enfocado en tu futuro.

VIRGO: Ahora se puede activar la comunicación de manera fluida y se puede utilizar esta herramienta para resolver cuestiones que forman parte de una discusión con el entorno. En el día de hoy, tienes un sextil positivo con Mercurio. Esta energía te ayuda mucho a resolver todos los temas que tenías en conflicto. Es importante utilizar la diplomacia y llegar a acuerdos para solventar malos entendidos.

LIBRA: Estás viviendo momentos muy difíciles a nivel emocional y estás muy angustiado por procesos emocionales. La Luna está en tu signo opuesto y no te ayuda lo suficiente para que puedas tener más paz. La vida se está complicando cada día más y debes reaccionar de manera directa. Una vez más, eres libre de hacer lo que desees, pero en este caso, debes liberarte de las más grandes cadenas emocionales.

ESCORPIO: Es un día especial para poder conversar y llegar a buenos acuerdos con cualquier persona que se tenga algún conflicto o diferencias en sus puntos de vistas. Estás bajo las influencias positivas de Mercurio y se activan todos los procesos del buen entendimiento. Es importante, este instante que te permite relajarte y quitarte problemas en tu camino para evitar perder tiempo en el futuro inmediato. Excelente unión para avanzar.

SAGITARIO: La Luna te está bendiciendo con un excelente trígono positivo. Hay que soltar el pasado reciente y ver el futuro como una gran oportunidad para crecer en todos los aspectos de tu vida. Siempre debes conectarte con el agradecimiento a Dios por permitir estar vivo y en el camino correcto de la luz. Después de vivir situaciones muy negativas es el momento de avanzar con seguridad.

CAPRICORNIO: Después de tanto tiempo, vuelves a tener una recaída emocional. Estas emociones alteradas son producto de una cuadratura negativa con la Luna. Tienes que volver a mantener la calma. No es posible que cualquier proceso del pasado te desestabilice. Eso no tiene sentido. Debes madurar y cerrar ciclos del pasado para que seas fuerte y estabilices tus sentimientos. Hay que trabajar también los desapegos.

ACUARIO: Tienes una súper energía y estás muy ansioso. Estás desesperado por ejecutar tus planes y seguir avanzando. El Universo te ayuda con un sextil positivo con el planeta Marte para que tengas toda la energía necesaria y llegar a cumplir con tus metas. Queda de tu parte si lo logras. Debes mantener el enfoque y la disciplina para resolver todos los obstáculos que se presentan en tu camino. Ánimo y fuerza para ser un vencedor.

PISCIS: Excelente momento a nivel emocional y ahora debes avanzar de manera acelerada para aprovechar el buen instante que vives. Ya superaste grandes batallas y eres un súper campeón. Prepárate, porque pronto volverás a entrar en guerra, donde el planeta Saturno va a mantenerse en tu signo para revisar todo en tu vida y donde te encuentre una falla, te la hará ver, para que rectifiques y logres ser mejor cada día.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

