Horóscopo del 14 de enero: Mantén viva la esperanza

ARIES: La fortuna no se encuentra a tu favor en esta semana. Es tiempo de actuar con mayor serenidad y evitar arriesgar más de lo necesario. Actualmente estás bajo la influencia tensa de Júpiter en cuadratura, lo que desvía la buena suerte y obstaculiza tu avance al ritmo que anhelas. Permítete unos días de reposo interior para no atraer situaciones indeseadas. La vida también necesita espacios de calma para reequilibrar el alma.

TAURO: Esta alineación abre puertas firmes y duraderas para tus proyectos, otorgándote estructura, enfoque y la sabiduría necesaria para construir con bases sólidas y sostenibles. Saturno te bendice con un sextil positivo, favoreciendo la consolidación de todo aquello que decidas emprender en este momento. Al mismo tiempo, el Sol intensifica esta energía cósmica, iluminando tu mundo interior y guiándote a reconectar con tu esencia más auténtica.

GÉMINIS: Plutón te ayuda en estos momentos para salir adelante y poder vencer todos los obstáculos. Tienen un trígono positivo con el planeta de las transformaciones y eso es muy bueno para ti. Dios te ayuda para que sigas evolucionando y avances dando pasos fuertes en el camino que te llevará a un futuro lleno de gloria.

CÁNCER: En este instante cósmico existe una oposición con la Luna. Es muy probable que te sientas mal o sencillamente no te sientas seguro de los cambios que está realizando tu vida. Incluso la situación se puede complicar un poco más. Estás pensando que las acciones que ejecutaste no son las correctas. Lo importante es tomar decisiones y no quedar estático. Cualquier acción sea buena o sea mala, es mejor que ninguna.

LEO: Existe una cuadratura negativa con Urano. Esto altera todo tu sistema nervioso, seguramente vas a recibir una noticia negativa y puede ocasionarte algún proceso de desequilibrio emocional. Tienes que calmarte y relajarte. Debes evitar un colapso. Es el momento de hacer una pausa en tu vida y prestar atención a lo que estás haciendo. Es mejor buscar el equilibrio.

VIRGO: Hoy amaneces de ánimo con un espectacular trígono positivo con la Luna. Esta energía te permite establecerte anímicamente desde una perspectiva más efectiva y así poder avanzar de una manera más sólida dentro de tu vida. Ahora no hay dificultades que te impidan progresar. El éxito está garantizado por tu buen desempeño y fuerzas para salir adelante en la vida con armonía y fuerza espiritual.

LIBRA: Tienes que cuidarte de tener reacciones violentas. Mucho cuidado con agredir a otras personas o discutir de manera muy agresiva. Estás bajo las influencias negativas de una cuadratura con el planeta Marte. Debes hacer un esfuerzo y mantenerte despierto para no caer en esa situación tan peligrosa. Debes estar muy alerta y buscar siempre el control para mantener la paz y el equilibrio de tus emociones.

ESCORPIO: Hoy cuentas con la bendición de un trígono positivo con Júpiter, una alineación que permite que todo fluya con mayor facilidad y armonía. Se están abriendo puertas importantes que traen consigo grandes oportunidades y es fundamental que estés atento para aprovecharlas. La suerte, la prosperidad y la abundancia tocan a tu puerta. El dinero puede llegar por distintas vías inesperadas.

SAGITARIO: El Universo conspira a tu favor a través de un trígono positivo con Quirón, el sanador cósmico. Esta poderosa alineación te brinda la claridad necesaria para reconocer tus debilidades sin juicio y con ello, la oportunidad de transformarlas en fortalezas. Con la guía divina y una fe firme, podrás corregir lo que sea necesario y avanzar hacia un futuro más luminoso. Mantén viva la esperanza, estás en camino de saborear las dulzuras de la vida.

CAPRICORNIO: En este momento tienes un sextil positivo con Neptuno, que te ayuda a restablecer el canal de comunicación con Dios de manera directa. Acción que te permite tener una conversación llena de fe y espiritualidad. Debes tomarte cinco minutos para orar y tener esa charla íntima con Dios de forma fluida. Es un día muy especial para tener esperanza y avanzar con fuerza sin miedo al futuro. Todo cambio es para mejor.

ACUARIO: Hoy se juntan dos planetas importantes la Luna y Plutón para darte la fuerza necesaria para que sigas creciendo y puedas manejar los cambios y transformaciones que necesita tu vida. El Universo desea que te adaptes a tu nuevo estilo de vida y puedas volver a tener paz en tu corazón. Sabemos que has sufrido muchos procesos nuevos, pero debes entender que son necesarios para que puedas evolucionar y mejorar.

PISCIS: Es un día súper maravilloso con los efectos excelentes de un sextil con Venus. Tu vida va a cambiar para siempre, es un momento especial para utilizar el impulso del Universo y lograr los cambios requeridos que están estancados. Ahora empiezas a sentir que es más fácil caminar por el sendero. Sientes que Dios te ayuda y se manifiesta en tu vida de manera positiva para lograr tu avance.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

