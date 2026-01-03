Horóscopo del 3 de enero: El Universo te está pidiendo que hagas cambios

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Cuadratura con Venus, las circunstancias se están complicando aún más, incluso tu situación a nivel amoroso y de pareja está a punto de una ruptura definitiva. El amor ya dejó de fluir entre ustedes y lo más sano es separarse para lograr un poco más de equilibrio y evitar males mayores que te puedan llevar a tener consecuencias más difíciles en el futuro.

TAURO: Hoy recibes el impulso de un trígono favorable con Venus, lo que marca un momento muy positivo en temas de amor y conexión emocional. La energía se vuelve más fluida y propicia para avanzar en asuntos relacionados con la pareja. Es una excelente oportunidad para establecer acuerdos significativos y construir una relación sólida con grandes beneficios y proyecciones de bienestar compartido a futuro.

GÉMINIS: Te sientes muy contrariado y desorientado por todo lo que estás viviendo. No hay una meta fija más allá de avanzar un día a la vez. Estás en una constante presión por sobrevivir. Está muy bien mantener el enfoque para que puedas salir adelante a pesar de tener todo complicado a tu alrededor. Tienes una cuadratura con el Nodo Norte y esa energía no te deja ver con nitidez tus metas.

CÁNCER: La oposición con Venus te lleva a tener circunstancias complicadas a nivel amoroso y de pareja. Todo está a punto de ser una ruptura definitiva en el amor que ya dejó de fluir entre ustedes y lo más sano es separarse para lograr un poco más de equilibrio y evitar males mayores que te puedan llevar al tener consecuencias más difíciles en el futuro. Es mejor soltar y no confrontar porque tienes todas las de perder.

LEO: Hay que tener mucho cuidado a nivel energético y de salud, puesto que tiene una oposición con Plutón muy prolongada y te está haciendo muchísimo daño. El Universo te está pidiendo que hagas cambios y transformaciones en tu mente para que puedas avanzar en lo físico y sanar. Hay que trabajar en la raíz de los problemas que son las emociones internas del ser.

VIRGO: Estás recibiendo una ola de energía buena por parte del Sol que está en trígono positivo. Esta poderosa influencia te ayuda a dinamizar todos los aspectos de tu vida. Ahora es más fácil llegar a tus metas. Estás viviendo momentos históricos que recordarás en los próximos años. Los avances serán significativos y se aceleran todos los procesos para establecerte de manera excelente en tu camino.

LIBRA: Plutón te ayuda en estos momentos para salir adelante y poder vencer todos los obstáculos. Tienes un trígono positivo con el planeta de las transformaciones y eso es muy bueno para ti. Dios te ayuda para que sigas evolucionando y avances dando pasos fuertes en el camino que te llevará a un futuro lleno de gloria.

ESCORPIO: En estos instantes tienes la mente muy clara y precisa en lo que quieres en la vida. Estás enfocando para lograr tus metas. Debes pensar en las estrategias para conseguir esas metas. Existe activo un trígono positivo con el Nodo Norte que te indica el camino preciso que debes caminar. Ya queda de tu parte sí lo transitas o te quedas estático dónde estás en una supuesta zona de confort. El libre albedrío es tuyo.

SAGITARIO: Hoy tienes activo un sextil positivo con Plutón. Los cambios y las transformaciones que estás haciendo en estos momentos son muy positivos. Estás viviendo días trascendentales y sumamente importante en tu vida. El Universo te brinda una oportunidad excelente para que estés tranquilo, relajado y estable. Ejecuta tus planes con la plena confianza en que saldrán totalmente positivos con la ayuda de Dios.

CAPRICORNIO: El Sol está pasando por tu signo astrológico y te deseamos un feliz retorno del astro Rey a tu signo. En este periodo vas a restablecer nuevas energías positivas para lograr tu meta. La vida es muy benevolente contigo y te ayuda infinitamente para que sigas avanzando. Es importante restablecer todos tus niveles y lograr una armonía corporal importante. Queremos que estés bien y puedas disfrutar al máximo.

ACUARIO: Existe en estos momentos un sextil positivo con Quirón. Esta energía te brinda la oportunidad de poder identificar fácilmente en dónde están tus fallas, para poder mejorar tus procesos. Ahora tienes la oportunidad de avanzar de manera positiva y convertirte en un ser con mayor sabiduría. Tu evolución se observa de manera sólida porque has dado pasos firmes y ahora disfrutas de los beneficios de la luz.

PISCIS: Te sientes más alegre, tranquilo y relajado. También tienes un tránsito por tu signo positivo con el Nodo Norte. Todo te ayuda a visualizar mejor tus metas y a organizarte correctamente para el futuro. Al parecer todo está bajo control y tu vida inicia un proceso importante de prosperidad infinita. Queda de tu parte darle fluidez a esta energía para que puedas consolidarte.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

