Este es el jugo natural para quemar la grasa abdominal y bajar de peso: aprende a prepararlo con pocos ingredientes

El consumo de alimentos con alto contenido grasa y harinas es una de las causas más frecuentes por la cual la persona suele aumentar de peso, ya que, dichas sustancias se acumulan en la parte abdominal, lo cual al no tener actividad física constante se convierten en exceso de toxinas.

De acuerdo a la información reseñada por la Clínica dual, los cambios hormonales desequilibran el funcionamiento de todos los sistemas del organismo, por ello, es complicado que la persona se mantenga en el peso ideal acorde a su estatura.

En ese sentido, en la actualidad el mercado farmacéutico y estético cuenta con un amplio abanico de tratamientos para acelerar la pérdida de peso, pero también existen alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, el jugo de pepino, jengibre, espinaca y apio, ingredientes ricos en propiedades vitamínicas, antinflamatorias que causan efecto diurético, por ello, la persona tiende a quemar la grasa retenida en el organismo.

¿Cómo debes ingerirlo?

Lo más recomendable es que la persona ingiera dos vasos del referido jugo natural sin azúcar en ayuna, durante 15 días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre el organismo.

Cabe destacar, que si el aumento de peso es constante se sugiere que la persona asista a consulta médica, con la finalidad de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar su diagnóstico.

En definitiva, para evitar el aumento de peso cotidiano y el exceso de grasa acumulada en el cuerpo la persona debe establecer una rutina de autocuidado que contribuya a lograrlo.

Foto cortesía de: freepik

