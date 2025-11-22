Evita subir de peso sin pasar hambre y amargarte la vida: experto nutricionista revela un secreto milagroso muy efectivo

Suscríbete a nuestros canales

¿Temes subir de peso? Si eres de las personas que vive en una eterna dieta y vives de mal humor, debes tener en cuenta que no estás sola. Muchas personas mantienen un régimen de alimentación para no aumentar de peso por salud o simplemente por estética y autoestima, y con ello aparecen los cambios de humor, esto es debido al bajo nivel de azúcar en la sangre y el cuerpo reacciona a la falta de alimento, provocando irritabilidad, ansiedad y estrés.

Según refiere la Inteligencia Artificial, el cerebro entra en modo supervivencia y prioriza sus funciones básicas, mientras que las hormonas del estrés como el cortisol y la adrenalina aumentan, contribuyendo a un estado de tensión. Además, la restricción de alimentos y el cambio de hábitos también son factores psicológicos que pueden generar frustración y tristeza.

¿Qué hacer para no subir de peso sin dieta?

Entre las recomendaciones de los expertos destaca la elección de los alimentos, controlar la ingesta de azúcar, limitar el alcohol, dormir bien, realizar ejercicios, y no comer frente a las pantallas. También es clave ponerse límites sin privarse, consumir menos calorías y grasas. “Consumir las comidas adecuadas durante el día suele saciar mucho más y evitar el apetito constante”, explica Alexis Supan, dietista de pacientes ambulatorios del Center for Integrative & Lifestyle Medicine de Cleveland Clinic.

Habla la experta

La nutricionista Ana Gloria Cantos, señala que es clave cambiar algunos alimentos, pues cuando abusamos de alimentos que tienen mucha carga glucémica (azúcar) no solo digerimos peor o ganamos peso, también puede afectar incluso el estado de ánimo y sentirnos más irritables, con menos energía o más apáticos.

Partiendo de ello, la experta indica que a veces pequeños cambios pueden tener un gran impacto, por lo que propone:

“Los helados artesanales o caseros, hechos con fruta congelada y yogur, pueden ser una alternativa más amable frente a los industriales.

En lugar de refrescos azucarados, una opción más ligera y refrescante puede ser el agua con gas con rodajas de fruta, hierbas frescas o infusiones frías.

Para picar algo entre horas, opciones como crudités con hummus, guacamole o dips caseros suelen resultar igual de apetecibles que las patatitas.

Y a la hora de aderezar, los aliños naturales con aceite de oliva virgen extra, limón, vinagre o especias suman sabor sin restar salud”, comparte la web Hola.

