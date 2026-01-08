La risa: una herramienta poderosa para sobrevivir a los tiempos difíciles

Suscríbete a nuestros canales

La risa es el resultado de momentos amenos, de felicidad y diversión. Es el reflejo instantáneo del estado de ánimo y la mejor medicina para el mal humor. No solo nos hace sentir bien, sino que también aporta numerosas ventajas para nuestra salud física y mental.

Esta es una herramienta poderosa para sobrevivir a tiempos difíciles, porque fortalece la resiliencia al liberar endorfinas y otras hormonas del bienestar, mientras que disminuye el cortisol, hormona del estrés; refiere la Inteligencia Artificial.

¿Por qué usar la risa para afrontar los tiempos difíciles?

Porque reírse hace bien. “La risa es una excelente forma de aliviar el estrés, y esto no es una broma”, comparte la Clínica Mayo.

Al reír se estimulan muchos órganos, activa y reduce la respuesta al estrés, calma la tensión, alivia el dolor, aumenta la satisfacción personal y mejora el sistema inmunológico.

Más beneficios

Para muchos expertos, la risa es la mejor medicina, porque “nos ayuda a sobrellevar las enfermedades graves y las tensiones de la vida. También fortalece nuestro sistema inmunológico y eso nos ayuda a combatir las enfermedades. Además, podemos detener una espiral descendente encontrando algo de qué reír”.

Además, la risa mejora el estado de ánimo porque nos hace sentir felices y optimistas, combatiendo la depresión y la tristeza. Por ello, es importante priorizar el humor en nuestras vidas. También aumenta la creatividad, la innovación y la capacidad de resolución de problema al estimular la liberación de dopamina.

Por otra parte, estimula la memoria y consolida las relaciones sociales, pues reír es contagioso y nos conecta con los demás, creando vínculos sociales más fuertes y duraderos.

Finalmente, y no menos importante, si ríes, el mundo reirá contigo. Aprenderás a reírte de tus propias situaciones y vivirás más tranquilo. Incluso si parece forzado, le hace bien al cuerpo.

