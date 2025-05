Estos son los signos más beneficiados por la Luna de las Flores de mayo

Suscríbete a nuestros canales

La Luna de las Flores de mayo hace alusión a la fase de la Luna Llena que se produce en el mes cinco. Este año, este fenómeno ocurrirá el 12 de mayo y no se necesita de nada en particular para apreciar su redondez y brillo particular.

Astrológicamente durante esta fase algunos signos del zodíaco se verán más favorecidos que otros.

¿Qué signos son beneficiados con la Luna de las Flores?

Según refiere la Inteligencia Artificial, los signos de Tierra y los signos de Agua son los principalmente beneficiados. Aunque también se espera que los signos de fuego experimenten un impulso en su energía.

Es decir, esta fase de la Luna tiene grandes aportes para la mayoría de las personas. Esta Luna según el sitio web el Clarín traerá transformaciones profundas y cierre de ciclos.

Además, es una Luna para la fertilidad, y no solo referente a la maternidad, sino también a sembrar y cosechar en cuanto metas y objetivos personales y profesionales.

Prepárense

Los nacidos bajo la influencia del signo Tauro pueden aprovechar la Luna de las Flores para potenciar su capacidad de manifestar abundancia y prosperidad económica.

Mientras que los del signo Virgo, esta fase de la Luna los estará animando a tomar conciencia de la importancia de procesar las emociones y los eventos con sabiduría.

Por su parte, la Luna de las Flores puede traer a la superficie emociones y recuerdos pasados a los nacidos bajo el signo Capricornio, invitándolos a sanar y fortalecerse.

En conclusión, esta Luna viene con una serie de aspectos intensos que potenciarán las transformaciones personales y colectivas.

