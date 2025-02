Predicciones de la semana del 10 al 16 de febrero

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: La Luna te bendice esta semana y te da toda su energía positiva a través de un trígono maravilloso. La vida te da la oportunidad de sanar tus emociones y mantener tus días llenos de alegría en este mes tan especial. Busca la manera de compartir con la familia y establecer grandes lazos de amor y cariño para disfrutar al máximo los afectos de tus seres queridos. Sigue adelante y disfruta para crear momentos especiales e inolvidables. La celebración debe ser permanente y contagiar al entorno para elevar la energía positiva. Debes convertirte en un ser generador de felicidad y así contribuir con un mundo mejor. ¡Ama!

TAURO: Esta semana estás conectado con las energías de un sextil positivo con el Nodo Norte, generando la oportunidad de seguir adelante, enfocándote en tus metas y en todo lo que tiene que ver con tu propósito de vida. Es importante definir qué es lo que deseas en el futuro para hacer un plan de vida alineado con una visión futurista de tu ser. Es el momento adecuado para definir qué rumbo deseas transitar con fuerza y seguridad. Es importante hacer un alto y analizar lo que estás haciendo ahora para rectificar y mejorar lo que sea posible. Es una gran oportunidad para salir adelante con cautela. ¡Organiza!

GÉMINIS: Existe esta semana un trígono positivo excelente con la Luna que te ayuda a nivelar tus emociones y generar un estado interno lleno de alegría. Es el instante de ayudar a elevar el nivel de felicidad de tu entorno, partiendo desde tu bienestar. Incorpórate y anímate a pasarla bien, hoy, mañana y siempre. Una vez más, el Universo te obliga a ser el líder familiar. Asume tu rol de manera positiva y contribuye al equilibrio del ambiente. Debes producir el calor humano necesario para hacer crecer a todos bajo la seguridad del hogar. Continúa trabajando en equipo para avanzar de manera acelerada. ¡Unifica!

CÁNCER: Semana muy importante. Tienes activa una conjunción con Marte. Este planeta está pasando por tu signo astrológico, dándote gran energía para que aceleres situaciones que estaban estancadas. Debes hacer las acciones pertinentes y cambiar el rumbo de tu vida. Recuerda, todo lo que hagas en este momento tiene una repercusión en el futuro, sea positiva o sea negativa. Lo importante es avanzar con fuerza y solides en cada paso. Marca el ritmo y ejecuta un plan de acción para alcanzar las metas. Existen todos los ingredientes necesarios para lograr el éxito y solo debes mantener el enfoque. ¡Continúa!

LEO: Tienes un sextil positivo con júpiter y definitivamente, Dios te apoya en esta semana. Él siempre está contigo, ayudándote a crecer y a desarrollarte. Él te escucha en estos momentos y debes aprovechar esta gran conexión. Puedes ir a una iglesia o templo, tomar unos minutos y arrodillarte. Conversar con Dios es una experiencia única que permite elevar el espíritu al máximo nivel. Pide salud, protección para ti y toda tu familia. Dios te sigue abriendo caminos y debes agradecer el apoyo que recibes para mantener un flujo energético positivo. Mantente en ética y sigue haciendo el bien. ¡Agradece!

VIRGO: La Luna está activa esta semana en tu signo astrológico y ahora eres el protagonista principal del zodiaco. Estas noches tendrás las mejores ocasiones para conectarse con el Universos y sus poderosas energías. Debes realizar una cena especial para disfrutar y dar gracias a Dios por todo lo bueno que recibes a manos llenas. Sigue adelante, siempre en equilibrio y amor por tu ser, luego por los demás seres queridos. Es importante mantener la atención en los temas de salud. Visita al médico y mantén las recomendaciones para llegar a un nuevo equilibrio físico. Cuida el cuerpo para seguir disfrutando del amor familiar. Evita los excesos y conserva una línea adecuada socialmente. ¡Cuídate!

LIBRA: Debes limpiar tu alma. Conéctate esta semana con las energías positivas del Universo. En estos momentos, el Sol te trae beneficios a nivel de salud. Pide la oportunidad de seguir adelante con fuerza para avanzar en la vida. Es el tiempo de vivir libre sin ataduras de ningún tipo y solo debes cerrar ciclos del pasado. Está decidido, debes entrar en acción plena con la bendición de Dios en cada paso que se da en el sentido correcto. Presta atención a todas las dolencias físicas y vista al médico para restablecer el equilibrio a nivel físico. Las energías positivas ayudan, pero, aun así, hay que hacer esfuerzos. ¡Atención!

ESCORPIO: Estás viviendo momentos muy difíciles. Por primera vez en tu vida no sabes cuál camino tomar. Esta semana están abiertos varios caminos y cada día que pasa es más difícil la elección. Todo se produce por una oposición negativa con el planeta Urano que origina la confusión y no se define fácilmente el norte a seguir. Lo importante es destacar que cualquier camino que tomes, es muy bueno para tu futuro. Jamás se debe generar inercia en las acciones, porque le estamos dando el poder para decidir a otras personas. Ellos tomarán acciones a su conveniencia y no a tu beneficio. ¡Decide!

SAGITARIO: Dentro de tu vida, hay que reflexionar para buscar las fallas. Una vez identificados esos errores, entonces dedicar tiempo para poder corregir y salir adelante. Quirón siempre va a buscar sanar para que tengas más paz en tu corazón con equilibrio. Si no se logra un análisis interno, entonces se corre el riesgo de perder el tiempo y hasta perder el camino evolutivo. Todo se puede mejorar con el amor de Dios, todo poderoso. Avanza y vence todos los miedos del pasado. Libérate de las cadenas mentales y camina aceleradamente en dirección correcta al éxito. Solicita ayuda para lograr la gloria. ¡Analiza!

CAPRICORNIO: En esta semana tienes un sextil positivo con Saturno. Existe la gran oportunidad de consolidar las acciones que has hecho en el pasado. Esto te permiten avanzar rápidamente en temas estructurales de tu vida. Es importante valorar lo que vives actualmente para también ajustar tu camino y buscar mejores resultados. Siempre es bueno investigar para lograr la excelencia y tener una vida más activa y placentera. El futuro se construye en el presente, bajo un plan de acción, previamente estudiado y definido. El éxito, no es casual, es producto del trabajo y el enfoque en la meta. ¡Planifica!



ACUARIO: Continúan los cambios y las transformaciones en tu vida. Es importantísimo que aclares tu mente y que rectifiques los errores que se han cometido en el camino. Plutón esta semana exige movimientos y una metamorfosis profunda en tu vida. Ahora mismo se están llevando a cabo acciones positivas que tendrán rápidamente sus resultados. Confía en Dios, con fe y esperanza, enfocado en un futuro mejor para ti y toda tu familia. Debes facilitar y aceptar las nuevas condiciones para evitar males mayores, producto de la resistencia al pasado. El Universo obliga a salir de la zona de confort. ¡Muévete!



PISCIS: Estás viviendo momentos muy difíciles a nivel emocional y estás angustiado por procesos familiares. Esta semana la Luna está transitando en tu signo opuesto y no te ayuda lo suficiente para tener paz. La vida se está complicando cada día más y debes reaccionar de manera directa. Una vez más, eres libre de hacer lo que desees, pero en este caso, debes liberarte de las más grandes cadenas emocionales. Se recomienda, visitar algún terapeuta emocional que permita volver a establecer un nivel óptimo. Drena y si deseas llorar, es positivo para generar un flujo positivo en las energías. ¡Protégete!

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

