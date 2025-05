Predicciones de la semana del 12 al 18 de mayo

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Esta semana sigues recibiendo buenas energías. En esta oportunidad tienes a la Luna que te bendice con un trígono positivo. Ahora mismo estás estableciendo un nuevo orden dentro de tu vida y seguramente el equilibro permanecerá por más tiempo. El Universo te brinda grandes oportunidades para rectificar y avanzar. Debes seguir adelante sin tantas quejas y valorar aún más lo que tienes y lo que vives. Es una buena prueba de humildad para saber si en verdad has mejorado en tu camino espiritual. Demuestra que las experiencias en la vida dejan grandes enseñanzas. ¡Procesa!

TAURO: Estás muy intenso durante toda la semana con una cuadratura negativa con Marte. Existe un exceso de energía y no se está canalizando adecuadamente. Adicionalmente es posible que las acciones que tienes pensado ejecutar, están erradas y es el momento de rectificarlas. Deberías realizar un alto y mejor, chequear y organizar todo. Observa lo que estás haciendo para que puedas tener excelentes resultados y menos equivocaciones. Los errores se pagan caro, con tiempo que es lo más valioso que tenemos en esta vida. Recapacita y concentra la atención para que puedas descubrir la falla. ¡Analiza!

GÉMINIS: Durante esta semana tienes un sextil positivo con Neptuno que te ayuda a restablecer el canal de comunicación con Dios de manera directa que permita tener una conversación llena de fe y espiritualidad. Este acontecimiento muy pocas veces se presenta y deberías tomarte cinco minutos para orar y tener una charla íntima con Dios de forma fluida. Es un momento muy especial para poseer esperanza y avanzar con fuerza, sin miedo al futuro. Todo cambio es para mejor y así se evita el estancamiento que produce inercia. La única constante en la vida es el cambio, y es mejor ser flexible cuando se presenta. ¡Conéctate!

CÁNCER: Se presenta una semana muy serena donde todo está muy bien, menos el amor, que se encuentra pasando por una leve crisis y que no debes engrandecer más de lo que ya es. En muchos casos, es mejor ignorar y no dar más importancia a situaciones que buscan generar caos. Es mejor buscar soluciones para volver a tu equilibrio emocional. En estos días estás sufriendo una cuadratura negativa con Venus, el planeta del amor. Esta energía te afecta y te está arrastrando a un conflicto que pudiera ser definitivo. Hay que ser sabio y no discutir para no forjar violencia ni roces negativos. ¡Evita!

LEO: Semana llena de la presencia de fuerzas elevadas a través de un trígono positivo con Neptuno, que te ayuda a establecer una gran conexión con Dios. Después de mucho tiempo, recibes respuestas excelentes de la energía Universal. Dios está siempre contigo a tu lado en las buenas y en las malas. Conversa con Dios, él te escucha y puedes establecer un vínculo más estrecho que te permita cultivar más tu fe y amor propio. Aprovecha esta semana la oportunidad espiritual que se te brinda con amor y sigue adelante. Esta ocasión refleja el trabajo que se viene realizando para subir al siguiente nivel. ¡Conversa!

VIRGO: Siempre existen semanas fuertes donde se puede sentir una atmósfera negativa presente en cada paso. Existe una oposición con Saturno muy poderosa. Digamos en estos instantes estás perdiendo mucha energía a nivel emocional y eso tiene una repercusión negativa a nivel físico. Tu estado de ánimo está muy afectado y tu poca vitalidad te lleva a realizar un alto para buscar un equilibrio necesario y volver a ser una persona estable, segura con el apoyo de Dios. Se recomienda visitar espacios abiertos para hacer contacto con la naturaleza y cambiar las fuerzas energéticas que tienes actualmente. ¡Polariza!

LIBRA: Momento clave para decidir y reflexionar. Semana para realizar observación de los resultados que estás obteniendo. La oposición con Quirón está activa en estos momentos y te invita a querer avanzar de manera productiva dentro de tu ser. Tu espíritu requiere que se hagan rectificaciones en tu vida y se cambien conductas negativas que están afectando tu evolución. Continuamente realizas actos que no te dejan avanzar a buena velocidad. Es importante lograr un enfoque que permita de manera constante un crecimiento, ajustando todo lo que se pueda para obtener grandes resultados. ¡Mejora!

ESCORPIO: Semana llena de celebración. La energía positiva está a tu favor y se abren los caminos en tu vida. Dios te ama profundamente y te muestra el sendero con un trígono positivo con el Nodo Norte. Ahora ves todo desde otro punto de vista con más facilidad y fuerzas auténticas para poder lograr los avances necesarios en beneficio de la construcción de una nueva vida. Son días muy especiales y es muy bueno festejar en agradecimiento. Se acaba de alumbrar tu camino para facilitar los avances. Gracias a Dios que permite tu iluminación. Tu espíritu siempre te guiará a la gloria. ¡Alaba!

SAGITARIO: Todo se acelera a gran velocidad y se comienza a vivir una semana de vértigo. Mercurio te está haciendo un trígono positivo. Esta influencia te permite comunicarte mejor con los demás y también poder conversar mejor internamente para definir qué acciones debes tomar en la vida. Es muy importante entender el entorno donde vives con tus seres más queridos. Escúchalos a ellos y piensa un poco en el colectivo para salir adelante juntos. Forma una línea de trabajo para impulsar el crecimiento económico de todos. Es un honor y privilegio generar progreso colectivo con los familiares más directos. ¡Únete!

CAPRICORNIO: Semana complicada, llena de cautela. En este momento tienes una cuadratura negativa con Neptuno y tienes que cuidarte muy bien a nivel espiritual para evitar males mayores. Debes custodiar tu alma y cerrar tu campo áurico. Seguramente en estos momentos estás recibiendo energías negativas de tu entorno y debes limpiarte a través de diferentes técnicas que existen. Puedes ejecutar la que sea más cómoda para ti. Luego, verás los excelentes resultados. No puedes seguir así, generando más caos y perdiendo energías. Se pudiera llegar al colapso en caso tal de ignorar estas líneas. ¡Cuídate!

ACUARIO: Existe una fusión super fuerte que se manifestará esta semana. A partir de hoy, se juntan dos planetas importantes la Luna y Plutón para darte la fuerza necesaria para que sigas creciendo y puedas manejar los cambios y transformaciones que necesita tu vida. El Universo desea que te adaptes a tu nuevo estilo de vida y puedas volver a tener paz en tu corazón. Sabemos que has sufrido muchos procesos nuevos, pero debes entender que son necesarios para que puedas evolucionar y mejorar. Se recomienda olvidar por completo el pasado y solo sustraer las experiencias positivas para evolucionar. ¡Cambia!



PISCIS: Esta semana la Luna te bendice con un sextil positivo excelente. Dios está de tu lado y te envía ayuda desde lo alto para que niveles tus emociones y puedas tener más oportunidades de ser constante. Hay que seguir adelante con fuerza y sin parar. No puedes frenar tu desarrollo, ya estás muy adelantado en tu camino de luz y acá solo queda avanzar como sea. Los miedos y las excusas ya no tienen espacio para que se manifiesten y demoren tu progreso. El Universo quiere saber si estás preparado para el siguiente nivel. Mantente fuerte y seguro en cada paso, sentirás la fuerza necesaria para llegar a tocar la gloria y celebrar. ¡Florece!

