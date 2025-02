Predicciones de la semana del 17 al 23 de febrero

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Esta semana se presenta una cuadratura negativa con Marte. La situación no está muy bien que digamos. Parece que las decisiones que estás tomando no son las adecuadas ni tampoco las correctas. Allí existen muchos errores y por supuesto, los resultados son nefastos. Seguramente te encuentras muy afectado al ver que se perdió mucho tiempo y recursos para no lograr nada. Hay que ajustar y rectificar para avanzar. La dinámica de la vida es así de fácil. Se adelanta y se cometen errores para después rectificar y mejorar en el camino sin dejar de avanzar. Cualquier acción es mejor que ninguna. ¡Reorganiza!

TAURO: Urano te está ayudando esta semana para que puedas salir adelante con los cambios y las transformaciones que necesitas hacer, por lo tanto, te está dando elementos positivos para afrontar la situación lo menos traumática posible, y te brinda herramientas de cambio para ayudarte a salir de la situación. El objetivo es volver a estabilizar tu vida de manera firme. Se recomienda ser más flexible y aceptar los nuevos escenarios. Al hacer resistencia, todo se complica y al final, los cambios se harán contigo o sin ti. La colaboración ahorra malos momentos y genera más estabilidad. ¡Relájate!

GÉMINIS: Semana muy importante donde tienes un trígono con Plutón muy favorable que permite avanzar en grandes transformaciones y esos cambios son para tu beneficio. Debes colaborar y ser más flexible para soportar el proceso de adaptación a tu nueva vida. Es mejor no hacer resistencia. Si frenas este proceso, será nefasto para ti, porque de igual manera se hará, por las buenas o por las malas. Es una gran prueba. Tendrás que tomar decisiones fuertes y en muchos casos, dolorosas. La inteligencia que posees deberá ponerse al servicio del camino y avanzar adecuadamente. Los beneficios estarán a la vista. ¡Avanza!



CÁNCER: Fuerte apertura con un trígono positivo con Mercurio. Esta semana se abren oportunidades para cambiar algunos aspectos de tu vida y así salir adelante. Realiza un análisis de lo que puedes mejorar y en el futuro, corrige sin miedos, ni obstáculos en el camino. Es el momento de caminar con seguridad y mucha confianza. Siempre el Universo te permite seguir más allá y genera alternativas positivas. La actitud es muy importante en estos casos, y al final es determinante para levantar el vuelo de manera rápida. Pasa la página y continúa en tus planes. Recuerda el perdón libera. ¡Camina!

LEO: Semana llena de amor. Tienes un trígono positivo con Venus. El amor y la comunicación se conectan para abrirte las puertas en el sentido correcto y así lograr una unión de energías. El amor es la fuerza más poderosa del Universo. Puedes conversar con tu pareja y llegar a grandes acuerdos. Dios te bendice y te motiva a seguir adelante para que sigas cosechando glorias. Estos son días históricos y debes aprovecharlos al máximo. No tengas miedo en el futuro. Todo es para tu bien y solo debes aceptar. No permitas que el miedo te arrope y anule todo tu poder. Despierta y mantén la atención en la ruta señalada ¡Progresa!



VIRGO: Existe una oposición con Saturno muy poderosa. Digamos que esta semana es muy peligrosa y en estos instantes estás perdiendo mucha energía a nivel emocional. Reacciona y evita seguir adelante, eso tiene una repercusión negativa a nivel físico. Tu estado de ánimo está muy afectado y tu poca vitalidad te lleva a realizar un alto para buscar un equilibrio necesario y volver a ser una persona estable, segura con el apoyo de Dios todo poderoso. Es recomendable visitar al médico y realizar estudios importantes para descartar cualquier afección. No ignores estas líneas de advertencia. ¡Atención!

LIBRA: Se activa esta semana la intuición en tu vida. Existe un trígono positivo con Plutón. Seguramente tienes contacto con otras dimensiones. Se impulsa todo lo que tiene que ver con la vida espiritual, mejora muchísimo tu percepción y eso te permite elevar tu ánimo a otro nivel superior. Te felicito por tener este gran crecimiento personal que hace que tu vida cambie para siempre. Son días gloriosos de gran apertura para ser recordados para siempre. La valoración y agradecimiento es importante para restablecer el flujo energético. Aparta unos minutos para conversar con Dios. ¡Conéctate!

ESCORPIO: Semana importante donde se activan las energías de Mercurio en un trígono positivo. Influencia que te permite comunicarte mejor con los demás y poder también conversar internamente para definir qué acciones debes tomar en la vida. Es muy importante entender el entorno donde vives con tus seres más queridos. Escucharlos y piensa un poco en el colectivo para salir adelante juntos. Únete y conviértete en un líder familiar. Llegó el momento de tomar el control y guiar a todos a la gloria. Siempre es más fácil avanzar en equipo que de manera individual. Crea un plan todos hermanados. ¡Unifica!

SAGITARIO: Es el momento de tener un espacio lleno de silencio interno. Esta semana tu alma pide quietud y calma para poder reorganizar algunos elementos perturbadores. Esas energías negativas te están desviando de tu camino glorioso lleno de luz. Tienes una cuadratura negativa con Mercurio y estas influencias no te hacen bien. Debes buscar la manera de salir adelante con buenas energías. Dios te ama y te envía señales para que reacciones y puedas hacer los ajustes. Despierta y limpia tu aura en busca de un cambio energético importante. Purifícate lo más que se pueda y entra en otro ciclo. ¡Limpia!

CAPRICORNIO: El momento es propicio para impulsarte a través de un trígono positivo de Urano, estas energías se unen esta semana para darte la fortaleza necesaria y seguir creciendo, llevando a cabo esos cambios y transformaciones tan necesarias en tu vida. En estos instantes debes aprovechar la energía del Universo para seguir adelante, ejecutando todo para evolucionar de manera positiva. No existen excusas y debes acelerar el paso. Después quedará tiempo para descansar y relajar el cuerpo. Ahora se requiere mantener el enfoque y el ritmo. Aprovecha al máximo las energías. ¡Crece!

ACUARIO: Hoy no estás muy de ánimos. Estás buscando la manera de aislarte por un tiempo para buscar más paz en tu ser interior. Tienes esta semana una cuadratura negativa con la Luna y la situación se puede complicar aún más. No quieres compartir con nadie de tu entorno y estás muy triste por los recuerdos del pasado y todo lo que implica el desapego. Hay que dejar atrás las situaciones negativas y avanzar sin carga emocional. Lo que se vivió genera experiencias positivas para crecer. Reorganiza tu vida con una visión al futuro y comienza a realizar estrategias para alcanzar las metas. ¡Perdona!

PISCIS: Se activó esta semana una conjunción con Saturno que está transitando tu signo astrológico. Las emociones se cristalizan y te hacen un daño terrible en el sistema nervioso. Se puede perder el equilibrio físico y tu salud de manera general se verá afectada. Saturno, en estos momentos está muy fuerte, buscando la manera de desestabilizarte lo más que pueda. La Luna viene a salvarte y a protegerte por los próximos dos días. No debes bajar la guardia y mantener el estado de alerta para no cometer errores que pongan en riesgo tu integridad. Cuídate lo más que se pueda y evita actividades peligrosas. ¡Cuidado!

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

