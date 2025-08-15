Con esta popular hierba aromática multiuso preparas un fabuloso champú casero: combate la caspa y la caída del cabello

Suscríbete a nuestros canales

La mala alimentación es uno de los factores más influyentes en el cuero cabelludo, ya que, requiere vitaminas para fortalecerse y mantenerse sedoso, lo cual evita la caída del mismo.

En ese sentido, de acuerdo a la información reseñada en el portal web Mayo clinic, el estrés es otro de los factores que más influye en el daño del cabello, dado que, genera desequilibrios hormonales no controlados a tiempo.

Por lo tanto, en la actualidad existe una amplia gama de tratamientos comerciales para combatir la caída del cabello y la caspa, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función.

El champú de menta es una opción natural y económica para combatir la caída del cabello, gracias a las propiedades antisépticas que remueven el sucio, al tiempo que también lo hidratan.

Foto cortesía de: freepik

Paso a paso para preparar el champú

Ingredientes

25 ml de tintura de menta.

350 ml de agua destilada.

25 gramos de hojas de menta secas.

10 gotas de aceite de menta.

500 gramos de jabón neutro.

Preparación

Vierte la tintura de menta, el aceite y el agua destilada en una olla. Hierve todos los ingredientes durante tres minutos. Agrega el jabón neutro y mezcla todos los ingredientes hasta que se integren en su totalidad. Añade las hojas de menta a la mezcla y cocina todos los ingredientes durante dos minutos. Retira el champú del fuego y déjalo enfriar. Vierte el champú en un recipiente y consérvalo en un lugar fresco.

¿Cómo debes aplicar el champú?

Lo más recomendable es que la persona aplique el champú dos veces al momento de lavar el cabello, con la finalidad de remover por completo cualquier suciedad.

Cabe destacar, que el referido producto natural también contribuye a mantener el cabello hidratado, al tiempo que aporta brillo y suavidad.

En conclusión, para mantener el cabello en buenas condiciones la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo.

Foto cortesía de: freepik

