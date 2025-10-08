Salud

Entrenamiento de fuerza: Harvard Health da sus siete recomendaciones para mejorar tu rutina

Integrar descanso, alimentación, sueño y algo de cardio complementa el entrenamiento de fuerza para mejorar la salud general

Por Mónica Silva Cárdenas
Martes, 07 de octubre de 2025 a las 11:00 pm
Entrenamiento de fuerza: Harvard Health da sus siete recomendaciones para mejorar tu rutina
Foto: Freepik

El entrenamiento de fuerza es fundamental para mantener una buena salud física y mental a cualquier edad. Fortalecer los músculos no solo mejora la apariencia corporal, sino que también aumenta la densidad ósea, previene lesiones y favorece la postura.

 

Este tipo de ejercicios acelera el metabolismo, lo que ayuda a controlar el peso y reduce el riesgo de enfermedades como la diabetes tipo 2 o problemas cardiovasculares. Entrenar la fuerza también tiene beneficios psicológicos: eleva la autoestima, reduce el estrés y mejora el estado de ánimo gracias a la liberación de endorfinas.

 

En adultos mayores, ayuda a conservar la movilidad y la independencia, mientras que en jóvenes, favorece el desarrollo equilibrado del cuerpo y el rendimiento deportivo. No se trata solo de levantar pesas, sino de construir un cuerpo más fuerte, funcional y resistente para afrontar las exigencias de la vida diaria con energía, confianza y bienestar integral.

Foto: Freepik

Siete tips que no pueden faltar en tu rutina de fuerza

La Universidad de Harvard promueve siete claves para realizar un entrenamiento de fuerza de forma segura y eficaz, equilibrando estímulo y seguridad: al calentar, cuidar la forma, controlar el tempo y la respiración, progresar con cautela y dar descanso al cuerpo, se reducen las posibilidades de lesiones y se maximiza el estímulo para que los músculos se adapten y crezcan.

 

  1. Calentar y enfriar: dedicar unos 10 minutos al calentamiento antes de empezar y otros 10 minutos al enfriamiento con estiramientos al final. Esto prepara los músculos, mejora la circulación y ayuda a evitar lesiones.
  2. La forma correcta prima sobre el peso: no importa tanto cuánto peso levantes, sino ejecutar el movimiento con técnica adecuada. Una forma deficiente aumenta el riesgo de lesiones y reduce la efectividad del ejercicio.
  3. Control del tempo: realizar ejercicios controlando la velocidad. Esto evita usar el impulso para “hacer trampa” y obliga a los músculos a trabajar más conscientemente.
  4. Respiración adecuada: exhalar cuando se trabaja contra la resistencia e inhalar al liberar. Una respiración bien controlada ayuda al rendimiento, evita tensión innecesaria y facilita el control del ejercicio.
  5. Progresión lenta y gradual: aumentar peso o resistencia de forma pausada, asegurando que cada repetición se realice con buena técnica. Esto permite estimular el crecimiento muscular sin sobrecarga excesiva.
  6. Entrenar todos los grupos musculares con frecuencia moderada: trabajar los principales grupos musculares al menos 2 o 3 veces por semana, ya sea con rutinas de cuerpo completo o distribuyendo grupos en distintos días. La constancia es esencial.
  7. Respeto al descanso: no entrenar el mismo grupo muscular en días consecutivos; dejar al menos 48 horas entre sesiones del mismo grupo. El descanso permite la recuperación y la adaptación muscular.

 

 

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
EEUU
Internacionales
belleza
Estados Unidos
curiosidades
Martes 07 de Octubre - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América