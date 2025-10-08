Elimina la grasa del cabello con este económico ingrediente de cocina rico en ácidos esenciales: así debes aplicarlo

Suscríbete a nuestros canales

La mala higiene capilar es una de las causas más frecuentes por la cual se acumula la grasa en la raíz, debido a que los folículos pilosos no cumplen su función correctamente, al tiempo que la capa protectora se debilita.

En ese sentido, de acuerdo a la información divulgada por Garnier, los cambios hormonales también generan desequilibrios en el cuero cabelludo.

Por lo tanto, en la actualidad existen múltiples productos comerciales para combatir la grasa del cabello, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, el limón.

El limón es uno de los tratamientos más efectivos para combatir la grasa del cabello, gracias a las propiedades que contiene, especialmente los ácidos esenciales, los cuales actúan directamente en el cuero cabelludo.

Foto cortesía de: freepik

¿Cómo aplicar el limón?

Lo más recomendable es que la persona mezcle el jugo de un limón con el champú de su preferencia y lo aplique en el cabello tres veces continuas, luego debe retirarlo con abundante agua.

Cabe destacar, que el referido proceso deberá ser ejecutado mínimo dos veces al mes o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notarse en función de las condiciones en las cuales se encuentre el cabello.

En definitiva, para mantener el cabello en buenas condiciones la persona debe establecer una rutina de higiene capilar de autocuidado que contribuya a lograrlo y evitar la aplicación de tratamientos químicamente invasivos.

Foto cortesía de: freepik

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube