¡Peligro de calvicie! Deja de comer de inmediato estos alimentos para evitar la caída del cabello: cambia tu menú para mejorar la salud capilar

La calvicie o alopecia como también se le conoce a la pérdida de cabello puede afectar según expertos de la Clínica Mayo el cuero cabelludo o a todo el cuerpo, y puede ser temporal o permanente.

Generalmente la calvicie es el resultado de la herencia, cambios hormonales, afecciones médicas o una parte normal del envejecimiento. Pero también puede ser el resultado de consumir algunos alimentos que perjudican la salud capilar.

¿Existen alimentos que causan calvicie?

Expertos en dermatología indican que, existen alimentos que se incorporan en la dieta y sin saberlo perjudican la salud del cabello. ¿La razón? Los alimentos juegan un papel crucial en el fortalecimiento, el brillo y crecimiento del pelo.

Así como una dieta equilibrada y rica en nutrientes esenciales puede hacer maravillas en tu cabellera, también ingerir ciertos alimentos pueden debilitarla, afectar su apariencia y provocar caída.

Por lo tanto, si estás sufriendo de calvicie, prueba a cambiar el menú y descarta de tu dieta los alimentos que muchos consideran malos para el pelo.

¡Cambia tu menú!

“Si bien es cierto que la alopecia hereditaria se debe principalmente a factores genéticos, una mala alimentación puede agravar o acelerar el problema de caída del pelo”, refiere la Clinicana.

En tal sentido, si estás buscando prevenir la calvicie o reducir sus efectos, conviene eliminar de la dieta, azúcares y productos refinados, alimentos ultraprocesados, refrescos y bebidas alcohólicas, alimentos con grasas saturadas y con alto contenidos en sal.

Además, descarta de tu menú, embutidos, pescados y mariscos crudos, harinas refinadas, productos lácteos, carnes rojas y comidas chatarras.

