Gestos simples que transformarán tu expresión: experta en belleza da los secretos para aportar frescura al rostro

El yoga facial es una práctica natural que combina movimientos, masajes y ejercicios de expresión para tonificar los músculos del rostro y mejorar su apariencia.

Al trabajar conscientemente con las expresiones faciales se activa la circulación sanguínea y se estimula la producción de colágeno, lo que aporta una apariencia más fresca y luminosa. Además, estos ejercicios ayudan a relajar tensiones acumuladas en la cara, especialmente en zonas como la frente, la mandíbula y el cuello, donde solemos reflejar el estrés.

Con una práctica constante, el yoga facial no solo mejora la firmeza y la elasticidad de la piel, sino que también permite reconectar con nuestras emociones, favoreciendo expresiones más suaves y genuinas.

Foto: Freepik

Rostro rejuvenecido con poco esfuerzo

El yoga facial es un ritual de autocuidado que con gestos sencillos puede “transformar la expresión y aportar frescura en pocos minutos”, defiende la experta en belleza, Inma Novillo.

Según ella, los ejercicios más eficaces se centran especialmente en la frente, los pómulos y el óvalo facial, pues allí es donde suelen concentrarse los signos del envejecimiento.

Una de las expresiones que recomienda es “alisar la frente con una gua sha para relajar tensiones”. Para ello, se desliza suavemente la piedra (gua sha) desde el centro de la frente hacia afuera, realizando movimientos ascendentes para liberar tensión y suavizar líneas.

Otro gesto es “dibujar una gran sonrisa exagerada para activar el contorno facial”. Con ese ejercicio, se trabaja la musculatura alrededor de la boca, la mandíbula y las mejillas, y se consigue un efecto inmediato de frescura y apertura expresiva.

Además, Novillo propone el uso de herramientas como el roller (rodillo facial) para acompañar estos movimientos: deslizarlo suavemente por la frente (hacia arriba y hacia abajo), desde la nariz hacia los pómulos, desde la barbilla hacia los ojos, y sobre la línea mandíbula hasta debajo del lóbulo de la oreja. Este tipo de rodamiento ayuda a activar la circulación, relajar tensiones y tonificar músculos faciales.

