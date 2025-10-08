Acelera el crecimiento de las uñas con esta fórmula casera a base de aceite de coco: sigue estos pasos para prepararla

Suscríbete a nuestros canales

La mala alimentación es una de las causas más frecuentes por la cual las uñas se debilitan, dado que, requieren de vitaminas para mantenerse sanas y fuertes, además, deben estar hidratadas para evitar el quiebre.

En ese sentido, de acuerdo a la información divulgada por Tua Saúde, los cambios hormonales también debilitan las uñas, debido a las alteraciones que sufren los sistemas del organismo.

Por lo tanto, en la actualidad existen múltiples tratamientos comerciales para fortalecer y acelerar el crecimiento de las uñas, pero también hay alternativas a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, aceite de coco y un ajo triturado, ambos contienen vitaminas que nutren dichas capas.

Foto cortesía de: freepik

¿Cómo preparar la mascarilla?

Ingredientes

1 ajo triturado.

2 cucharadas de aceite de coco.

1 cucharada de gel de aloe vera.

Preparación

Vierte el gel de aloe vera y el ajo triturado en un recipiente, mezcla ambos ingredientes hasta que se integren por completo. Agrega el gel de aloe vera y mezcla todos los ingredientes. Vierte la mascarilla en un recipiente de vidrio y consérvalo en un lugar fresco.

¿Cómo aplicar la mezcla?

Lo más recomendable es que la persona aplique la mascarilla en las uñas afectadas y deje actuar el producto durante 15 minutos, posteriormente, debe retirar el exceso del mismo con un disco de algodón húmedo.

Cabe destacar, que el referido proceso debe ser realizado durante 15 días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentren las uñas.

En definitiva, para mantener las uñas en buen estado la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo y evitar la aplicación de productos químicamente invasivos.

Foto cortesía de: freepik

