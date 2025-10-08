Salud

Tomate cocido Vs. crudo: expertos revelan cómo debes consumirlo para aprovechar sus nutrientes

Busca la opción que te permita disfrutar de todos sus beneficios sin sacrificar el sabor

Por Mónica Silva Cárdenas
Miércoles, 08 de octubre de 2025 a las 07:00 am
El tomate es un fruto comestible originario de América del Sur, ampliamente utilizado en la cocina mundial. Aunque comúnmente se considera una verdura, botánicamente es una fruta perteneciente a la familia de las solanáceas. Su color rojo característico se debe al licopeno, un poderoso antioxidante que ayuda a proteger las células del daño causado por los radicales libres.

 

Es una excelente fuente de vitaminas y minerales, especialmente vitamina C, vitamina A, vitamina K, potasio y ácido fólico. Además, contiene fibra, lo que favorece una buena digestión y ayuda a mantener un peso saludable.

 

Entre sus principales beneficios destacan la mejora de la salud cardiovascular, el fortalecimiento del sistema inmunológico y la protección de la piel frente a los rayos solares.

 

También puede contribuir a reducir el riesgo de ciertos tipos de cáncer y enfermedades crónicas. Su consumo regular es ideal dentro de una dieta equilibrada y saludable.

¿De qué forma consumir el tomate?

Esta fruta es un alimento fundamental en la cocina por su sabor, versatilidad y propiedades nutricionales. Puede consumirse tanto crudo como cocido, y aunque ambas formas son saludables, presentan diferencias importantes que influyen en la manera de aprovechar sus beneficios.

 

El tomate crudo destaca por su alto contenido de vitaminas C y K, minerales como potasio y magnesio, además de fibra y agua, lo que lo convierte en un excelente aliado para la hidratación, la salud cardiovascular y la regulación del azúcar en la sangre.

 

También aporta licopeno, un antioxidante que ayuda a prevenir el envejecimiento celular, algunos tipos de cáncer y enfermedades del corazón. Consumirlo en ensaladas o jugos permite disfrutar de todos sus nutrientes frescos.

 

Por otro lado, el tomate cocido ofrece ventajas únicas. Al someterlo al calor, aumenta la concentración y biodisponibilidad del licopeno y otros compuestos antioxidantes, lo que mejora su absorción en el organismo.

 

Esto significa que el tomate cocido tiene un mayor poder protector frente al estrés oxidativo y la inflamación. Además, su sabor se intensifica y su textura se vuelve más cremosa, ideal para salsas y guisos.

 

