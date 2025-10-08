Tomate cocido Vs. crudo: expertos revelan cómo debes consumirlo para aprovechar sus nutrientes

Suscríbete a nuestros canales

El tomate es un fruto comestible originario de América del Sur, ampliamente utilizado en la cocina mundial. Aunque comúnmente se considera una verdura, botánicamente es una fruta perteneciente a la familia de las solanáceas. Su color rojo característico se debe al licopeno, un poderoso antioxidante que ayuda a proteger las células del daño causado por los radicales libres.

Es una excelente fuente de vitaminas y minerales, especialmente vitamina C, vitamina A, vitamina K, potasio y ácido fólico. Además, contiene fibra, lo que favorece una buena digestión y ayuda a mantener un peso saludable.

Entre sus principales beneficios destacan la mejora de la salud cardiovascular, el fortalecimiento del sistema inmunológico y la protección de la piel frente a los rayos solares.

También puede contribuir a reducir el riesgo de ciertos tipos de cáncer y enfermedades crónicas. Su consumo regular es ideal dentro de una dieta equilibrada y saludable.

Foto: Freepik

¿De qué forma consumir el tomate?

Esta fruta es un alimento fundamental en la cocina por su sabor, versatilidad y propiedades nutricionales. Puede consumirse tanto crudo como cocido, y aunque ambas formas son saludables, presentan diferencias importantes que influyen en la manera de aprovechar sus beneficios.

El tomate crudo destaca por su alto contenido de vitaminas C y K, minerales como potasio y magnesio, además de fibra y agua, lo que lo convierte en un excelente aliado para la hidratación, la salud cardiovascular y la regulación del azúcar en la sangre.

También aporta licopeno, un antioxidante que ayuda a prevenir el envejecimiento celular, algunos tipos de cáncer y enfermedades del corazón. Consumirlo en ensaladas o jugos permite disfrutar de todos sus nutrientes frescos.

Por otro lado, el tomate cocido ofrece ventajas únicas. Al someterlo al calor, aumenta la concentración y biodisponibilidad del licopeno y otros compuestos antioxidantes, lo que mejora su absorción en el organismo.

Esto significa que el tomate cocido tiene un mayor poder protector frente al estrés oxidativo y la inflamación. Además, su sabor se intensifica y su textura se vuelve más cremosa, ideal para salsas y guisos.

