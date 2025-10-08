Ginecóloga Natalia Gennaro advierte sobre el ingrediente que no debes ingerir después de los 40: vive una menopausia saludable

Suscríbete a nuestros canales

La alimentación desempeña un papel fundamental en cómo las mujeres experimentan la menopausia. Durante esta etapa, la disminución de estrógenos puede provocar síntomas como sofocos, aumento de peso, cambios de humor y pérdida de masa ósea. Una dieta equilibrada ayuda a aliviar estas molestias y a mantener la salud general.

Consumir alimentos ricos en calcio y vitamina D, como lácteos, sardinas y vegetales de hoja verde, fortalece los huesos. Las fuentes de fitoestrógenos, presentes en la soja, el lino y las legumbres, pueden equilibrar parcialmente los niveles hormonales.

Es importante reducir el consumo de ciertos alimentos que intensifican los sofocos y el riesgo cardiovascular. Beber suficiente agua y aumentar la ingesta de frutas, verduras y cereales integrales favorece el bienestar y controla el peso.

Menopausia sin estrés

La doctora Natalia Gennaro, ginecóloga experta en medicina antiaging e integrante del comité científico de Longevitas, propone un enfoque multidisciplinar e integrativo para afrontar la menopausia.

Su método combina la medicina tradicional con estrategias de prevención y equilibrio hormonal, buscando entender las causas detrás de cada síntoma. Según explica, la menopausia no es solo el final de la etapa fértil, sino el resultado de cómo hemos vivido hasta ese momento.

La caída de estrógenos, progesterona y testosterona genera un desequilibrio hormonal e inflamación, mientras que hormonas como el cortisol y la insulina se mantienen elevadas, lo que puede afectar la salud general.

Para contrarrestar estos efectos, Gennaro propone reposiciones hormonales personalizadas, junto con cambios profundos en el estilo de vida: una alimentación antiinflamatoria, ejercicio regular, descanso adecuado y suplementación con vitamina D, K2, magnesio y omega 3.

¿Por qué no se debe consumir azúcar?

La doctora Gennaro explica que el azúcar favorece la inflamación y altera el equilibrio hormonal, especialmente a partir de los 40 años. Además, eleva los niveles de insulina, una hormona que, cuando está constantemente alta, acelera el envejecimiento celular, provoca aumento de peso y dificulta el funcionamiento adecuado de las hormonas femeninas.

Por eso recomienda una dieta baja en hidratos de carbono y sin azúcar, para mantener estables las hormonas, evitar la inflamación y mejorar el bienestar durante la menopausia.

