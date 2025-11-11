Elimina el hongo de tus uñas en casa de forma rápida: usa este líquido fermentado que es muy popular en la cocina

Suscríbete a nuestros canales

La mala higiene es una de las causas más comunes por la cual aparece el hongo en la uña, ya que, las capas de las mismas se debilitan por completo y el exceso de humedad, por ejemplo, puede generar el quiebre de la misma.

En ese sentido, de acuerdo a la información reseñada por la Clínica mayo, el uso de calzado cerrado también genera la presencia de hongos en las uñas, debido a la concentración de olores.

Por lo tanto, actualmente el mercado farmacéutico ofrece una amplia gama de tratamientos para combatir el hongo de la uña, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, tal es el caso del vinagre de manzana, el cual contiene propiedades antisépticas que actúan directamente en la lesión.

¿Cómo debes aplicar el vinagre de manzana?

Lo más recomendable es que la persona remoje la uña en el vinagre de manzana y deje actuar el producto mínimo durante cinco minutos, luego debe secar la zona para evitar irritación en la misma.

Cabe destacar, que el referido proceso puede ser realizado durante mínimo 15 días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notarse en función de las condiciones en las cuales se encuentre la uña.

Sin embargo, es propicio acotar que si el hongo persiste lo más idóneo es que la persona asista a consulta médica, con la finalidad de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar su diagnóstico.

En definitiva, para evitar la presencia de hongos en las uñas la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo.

Foto cortesía de: freepik

Visita nuestra sección Variedades

Manténgase informado en nuestros canales

de WhatsApp , Telegram y Youtube