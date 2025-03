Entérate quién es culpable de que el cabello no crezca y se abran las puntas

Suscríbete a nuestros canales

Lucir un cabello saludable y esplendido cuesta, y no con ello nos referimos solo a la parte económica, sino también al tiempo que se invierte en su cuidado.

Sin embargo, muchas veces no crece o se comienzan a notar las puntas abiertas a pesar de comprar los mejores productos para su cuidado, y es que eso no lo es todo; ya que posiblemente sin saberlo, se cometen algunos errores que impiden que la melena esté realmente sana.

¿Qué impide que el cabello esté sano?

Muchas veces un pelo maltratado y carente de vida es sinónimo de una mala alimentación, de dejar que el cabello se seque al aire libre, o de dormir con el pelo húmedo, incluso, de no cortarlo con cierta periodicidad.

No obstante, expertos indican que estos no son los únicos culpables de que el cabello no crezca, de las puntas abiertas, su caída, etc., sino que también en muchas ocasiones se comenten errores sin siquiera percatarse del daño que esto puede causar.

¡Atención!

Si estás buscando lucir una melena radiante y llena de vida, debes evitar abusar de los peinados super prensados o pulidos, porque esto es un grave error. Expertos indican que esto rompe la línea de crecimiento del cabello que es la parte más débil.

De igual manera, utilizar herramientas de calor sin protectores térmicos está muy mal porque esto daña la cutícula, las quema y provoca las puntas abiertas, y que el pelo no crezca.

Por otra parte, lavarse demasiado o muy poco el cabello, también es un error porque en ambos casos estás impidiendo el proceso natural para que el pelo se renueve. Sumado a ello, es posible que los productos que eliges no son adecuados para tu tipo de cabello, o posiblemente no lo cortes con la frecuencia que deberías.

