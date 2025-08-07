Honra a Dios con cada músculo: la sorprendente historia de un fisicoculturista cristiano y la relación del cuerpo con su religión

Suscríbete a nuestros canales

Hunter Sprague, culturista cristiano y líder del proyecto Monolith Movement, sostiene una visión en la que el fitness no es solo una actividad física, sino una forma de honrar a Dios. Para él, el cuerpo humano tiene un valor espiritual: “Tu cuerpo es un templo”, una verdad bíblica que encuentra su fundamento en textos como 1 Corintios 6:19‑20.

Según publica el portal yahoonoticias, Sprague mantiene un enfoque sencillo y prudente respecto a los suplementos, usa solo creatina monohidratada y proteína en polvo, con el fin de alcanzar su requerimiento proteico sin añadir calorías innecesarias. Esta simplicidad refleja una intención de enfocarse en lo estrictamente necesario, evitando excesos y concentrándose en la graciosa bondad de Dios presente incluso en los procesos fisiológicos.

Sprague reconoce que el bienestar físico es importante, pero no debe convertirse en la fuente principal de identidad o satisfacción. Admite que perseguir logros físicos puede generar una sensación constante de “quedar más por hacer”, lo cual puede resultar agotador desde una perspectiva espiritual. Por ello afirma que su identidad y valía no dependen de lo que logra en el gimnasio, sino que ve el proceso mismo del entrenamiento como una fuente de gozo intrínseco.

El cuerpo de la gracia divina

En su enfoque, el fitness es también un medio de gracia divina. Dios creó las endorfinas, la dopamina y la sensación de logro asociada con mejorar en una rutina o alcanzar una marca personal. Reconocer Su diseño en estas reacciones químicas naturales permite elevar la experiencia física a una dimensión espiritual, viendo en cada pequeño avance una manifestación de Su bondad.

Además, Sprague recalca la necesidad de planificación y esfuerzo disciplinado, proponiendo fijarse objetivos concretos, establecer plazos y empezar sin postergar, “pon un pie delante del otro”. La clave, dice, está en combinar tiempo y dedicación para que el entrenamiento sea efectivo, y cuanto más se invite al Señor a esta tarea, mejor resultado espiritual también se obtendrá.

En el portal también menciona que, para Sprague, el cuidado corporal no puede desvincularse del crecimiento espiritual. Es parte de una mayordomía responsable del cuerpo como creación divina, y su enfoque rechaza tradiciones gnósticas que minimizan lo físico. Cree que el ejercicio revela verdades espirituales y fortalece la fe a través de la disciplina del cuerpo.

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube