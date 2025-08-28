Penélope Cruz revela su secreto milagroso para mantenerse en forma a los 51 años: una estrella que aplica esta rutina muy sencilla

Suscríbete a nuestros canales

Mantenerse activo después de los 50 años es fundamental para preservar la salud y la calidad de vida. El ejercicio regular ayuda a fortalecer músculos y articulaciones, mejora la circulación y mantiene el corazón en buen estado.

La actividad favorece la movilidad, la postura y el equilibrio, aspectos clave para conservar la independencia en la vida diaria. Practicar actividades como caminar, nadar, hacer yoga o entrenar con pesas ligeras también contribuye a controlar el peso, regular la presión arterial y prevenir la diabetes.

No menos importante es el impacto positivo en la mente, ya que el ejercicio reduce el estrés, mejora el ánimo y estimula la memoria, por lo que moverse a diario después de los 50 no solo te mantiene en forma, sino que prolonga la vitalidad.

El secreto de Penélope Cruz para lucir bella

Penélope Cruz mantiene una rutina equilibrada y efectiva para conservar su envidiable figura pasada la barrera de los 50 años. Combina el ejercicio físico con una alimentación saludable, sin recurrir a dietas estrictas, sino fomentando hábitos sostenibles y placenteros.

Ejercicio regular

La actriz suele entrenar entre tres y cuatro veces por semana, alternando sesiones de cardio y entrenamiento con fuerza. Este enfoque ayuda a mantener la musculatura y tono corporal, además de promover la salud general. También practica yoga, como Bikram, que fortalece, estira y actúa casi como entrenamiento cardiovascular.

A esto se suman ejercicios funcionales como las sentadillas con giros, que trabajan piernas, core y coordinación. "Hay que madrugar todos los días; ¡no puedo darme el lujo de quedarme en la cama!", asegura.

Alimentación equilibrada

Su alimentación se basa en productos saludables y orgánicos. No sigue una dieta estricta, pero se inclina por alimentos como frutas, verduras, arroz integral y quinoa. Prefiere no consumir lácteos, azúcar ni alcohol, y complementa su nutrición con suplementos y un batido de proteínas orgánico.

También se ha mencionado que su cardiólogo le recomendó un tipo específico de sal para su dieta debido a la presión arterial baja. "Me encanta comer sano. No sigo una dieta en particular, pero me encanta la comida orgánica y saludable. También tomo algunos suplementos naturales y bebo un batido de proteínas orgánicas", reveló a Elle Canadá.

Equilibrio y sostenibilidad

La clave no está en restricciones extremas, sino en crear una rutina gozosa y sostenible que le permita mantenerse en forma sin sacrificar su bienestar ni su vida familiar.

