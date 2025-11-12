Que el frizz no arruine tu peinado: mascarilla casera para combatirlo y darle brillo a la melena

Suscríbete a nuestros canales

Si te gusta lucir un peinado pulcro, debes combatir el frizz, pues ese efecto de cutícula levantada hace que el cabello luzca seco, esponjoso, y poco estético.

Esto se debe a menudo a un problema de hidratación, falta de humedad, daños por calor o químicos, y el roce, refiere la Inteligencia Artificial.

¿Qué hacer para lucir un peinado sin frizz?

Los expertos de la línea de productos cosméticos de L’Oreal Paris, señalan que es clave combatir este encrespamiento y para ello se debe procurar lavar el cabello con agua tibia o fría, jamás con agua caliente porque esto promueve el frizz.

Por otra parte, asegúrate de usar acondicionador que ayude a hidratar, suavizar y nutrir el pelo; evita secarlo frotando con toallas, porque electriza y rompe las fibras capilares, provocando el encrespamiento; cepilla con suavidad para evitar que los movimientos bruscos activen la electricidad estática del pelo; e intenta no lavar el cabello todos los días para mantener sus aceites naturales.

Además, una manera saludable de combatir el frizz y lucir el cabello bien peinado puede ser recurriendo a mascarillas y acondicionadores.

Freepik

En casa

Las mascarillas caseras son perfectas para hidratar y alisar el pelo rebelde que tienen tendencia al encrespamiento. Una opción que recomienda el sitio web Hogar Manía consiste en combinar maicena con aceites como el de coco o de almendras; una mascarilla que es perfecta para alisar e hidratar el cabello.

Otra alternativa a considerar es una mascarilla que se ha popularizado en las redes sociales. Para elaborarla, coloca en una olla a fuego medio, agrega dos cucharadas de café instantáneo, dos cucharadas de azúcar, dos cucharadas de maicena y una cucharadita de aceite de oliva o de coco; finalmente, agrega una taza de agua y remueve hasta conseguir una pasta no muy espesa. Apagar y retirar del fuego, esperar que se enfríe y aplicar en el cabello desde la raíz a las puntas, colocar un gorro plástico y dejar actuar durante 30 minutos. Transcurrido el tiempo, retirar la mascarilla con abundante agua y lavar como de costumbre.

Para conseguir mejores resultados, aplica una vez por semana, con ello no solo combate el frizz, aportas brillo a la melena, sino que además, lo fortaleces y ayuda a que crezca más sano.

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube